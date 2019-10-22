Под Самарой найдена старинная ладья: ученые Политеха разгадывают тайну старинного судна
22 октября 2019 12:37
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Необычный объект в Волге в районе Свято-Богородичного Казанского монастыря в селе Винновка был найден трудниками монастыря. Идентифицировать старинный объект помогли ученые Самарского государственного технического университета, организовав несколько экспедиций с участием профессиональных водолазов и представителей научно-производственной компании «Экран» (Москва). Обследование находки, лежащей под водой на 10-метровой глубине, велось с помощью специальных подводных ультразвуковых сканеров и подводного робота (глайдерона), разработанного в Политехе. Результат поразил исследователей: размер затонувшей лодки порядка 50 метров в длину и 20 метров в ширину. Большая часть затонувшего корабля находится в песке, однако на УЗИ-снимках хорошо просматривается корма и сохранившиеся шпангоуты, а на видеосъемке можно увидеть большую цепь и старинные канаты.
Во время погружений с объекта был взят фрагмент древесины и полуметровый металлический кованый гвоздь. Радиоуглеродный анализ деревянной частицы ладьи делался в лаборатории Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН (Томск). В результате исследования был установлен возраст объекта – 1415 год (±85 лет). Даже с учетом погрешности результат данного исследования свидетельствует о том, что в Волге лежит корабль, созданный и затонувший еще до эпохи Ивана Грозного.
– Если полученная в результате проведенного радиоуглеродного анализа датировка верна, то данное судно относится ко второй половине XIV–XV векам, – комментирует доктор исторических наук, заведующая кафедрой «Социология, политология и история Отечества» Политеха Екатерина Семенова. – Хотя территория Поволжья в указанный период еще не входила в состав русской государственности, славянские поселения по берегам Волги находились, а сама Волга являлась судоходной артерией, которую использовали представители различных государств. Возникает много вопросов по поводу принадлежности и назначения этого старинного судна. Версия о том, что оно связано с каким-либо из русских государств (формирование централизованного российского государства во многом соотносится с эпохой второй половины XV – начала XVI вв., периодом княжения московского князя Ивана III), имеет право на существование, но впечатляют его грандиозные размеры. Среди возможных вариантов, если отталкиваться от использования Волжской артерии, это может быть судно азиатского, скандинвского или западноевропейского происхождения. По имеющимся данным сложно судить, использовалось ли оно в торговых или в военных целях. Следует подчеркнуть, что для точной идентификации объекта и ответа на многочисленные возникающие вопросы требуется проведение еще целого ряда серьезных исследований. Однако уже сейчас можно сказать, что сохранившегося судна подобных размеров, соотносимого с датируемым периодом ранее в акватории Среднего Поволжья и, в частности, в пределах территории Самарской области еще не находили.
Фрагмент металлического гвоздя изучался разными методами в химических лабораториях Политеха (рентгено-флуоресцентная спектроскопия) и Самарского университета (атомно-эмиссионная спектроскопия). Результаты двух анализов практически совпали, показав, что гвоздь на 99,5% состоит из железа. По мнению ученых, это указывает на средневековый возраст фрагмента, поскольку более или менее современные металлы представляют собой легирующие сплавы.
– Уже по первым данным было понятно, что это артефакт, состоящий из железа. Коррозия проникла в толщу самого изделия. Есть еще одна интересная деталь: в исследуемом образце металла очень мало примесей – углерода, серы, фосфора, практически чистое железо с концентрацией 99,5%. Это говорит о достаточно совершенном уровне технологии производства металлических изделий того времени, – говорит доктор химических наук, профессор, заведующий кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» Политеха Андрей Пимерзин. – В пользу того, что это, скорее всего, старинный образец говорит и то, что в нем нет легирующих элементов, а именно добавок хрома, никеля, молибдена. Зато обнаружена в небольшом количестве медь. В чистом виде железо сегодня практически не используется. По крайней мере, сегодня из чистого железа гвозди не делают.
По мнению ученых, самарская находка представляет историческую и культурную ценность, в частности, этот объект поможет уточнить, в каких отношениях были территории Среднего Поволжья, Верхней и Нижней Волги, как осуществлялась торговля и т.д. Уникальной самарская ладья является в силу своего возраста. Так, нижегородской беляне, найденной несколько лет назад в Ветлуге, обмелевшем притоке олги, 300-400 лет. XVII – XVIII веками датируется и вытегорская ладья из Онежского озера, считающаяся «динозавром отечественного судостроения».
Очевидно, что развитие темы, связанной с самарской ладьей, являющейся культурным кодом для Самары, даст новый импульс к развитию территории Самарского региона, объединит вокруг себя не только самарских, но и российских, зарубежных ученых, краеведов. Этот объект имеет все шансы на то, чтобы стать «магнитом» для российских и иностранных туристов. К слову, в мировой практике есть опыт по подъему и созданию музеев старинных кораблей (например, музей корабля XVII века «Васа» в Стокгольме). Вероятно, что и в Самаре когда-то можно будет увидеть настоящую ладью, а не только белокаменную стелу на набережной Волги, передает пресс-служба СамГТУ.
Видео здесь.
Фото: пресс-служба СамГТУ
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