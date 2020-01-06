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В Тольятти прошли «Рождественские манёвры 2020»

6 января 2020 13:11
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В Тольятти прошли Рождественские манёвры 2020
Мероприятие собрало более тысячи зрителей.

В Тольятти в парковом комплексе истории техники им. К.Г. Сахарова успешно прошли «Рождественские маневры 2020».
Как сообщает оргкомитет, в этом году темой зимней военно-исторической реконструкции было выбрано сражение на Ржевском выступе – эти четырнадцать месяцев беспримерного напряжения сил, позиционной войны, похожей на окопные баталии Первой мировой. 
В 2020-м к реконструкции добавились соревнования для зрителей – «Штурм высоты», за что спасибо ребятам из В.П.К. «Медведь». Одолеть 50 метров открытого пространства и хотя бы один раз не засветиться «красной» лампочкой на шапке – не удалось никому… Теперь всем зрителям и участникам очевидно, на что шли бойцы, штурмуя пулемётный дот!

В целом, всё прошло по плану, кроме участия техники. Музейная «Звезда 2019 года» «тридцатьчетверка» - Т-34-76 – отправилась на киносъёмки, полуторка – ГАЗ-АА, «закапризничала», поэтому решили поберечь для летнего фестиваля.
А тем временем молодежь резвилась на площадке интерактивных игр. На площадке у бронетехники - звучала бойкая пальба холостыми патронами - это ребята ВПК «Свирепые суслики» показывали возможности АКМ и РПК. Потрясающе пела певица Виктория, весёлые снеговики в шортах гнули кухонные сковородки, сворачивали в узлы, металлические прутки – вызывали всеобщее восхищение и ликование. Это было настоящее народное гуляние с шашлыками, пловом и бесплатным и доступным горячим чаем.
Мероприятие собрало более тысячи зрителей, пишет TLTgorod.
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