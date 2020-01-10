Зимний Грушинский пройдет в Самаре 14-16 февраля
10 января 2020 13:09
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Зимний Грушинский фестиваль в будущем году традиционно состоится в феврале. Самарский областной клуб авторской песни имени Валерия Грушина организует концерты в Самаре и Тольятти, и это тоже традиционно. Но, взяв в этом году твёрдый курс на развитие, клуб не может обойтись без новаций. Таких на Зимнем Грушинском будет три.
Главное новшество – Грушинский возвращается в «Звезду»! Самарские концерты пройдут именно в этом культовом для клуба и фестиваля зале. Для любителей авторской песни такое возвращение носит почти ритуальный характер, так как именно тут располагался клуб в «старые добрые времена», тут проходили «зимники», а также знаменитые битком набитые «афтерпати» летнего Грушинского.
Второе – в концертах примут участие авторы-исполнители, по которым мы все успели сильно соскучиться. Следите за афишами!
Последнее, но немаловажное – зимний фестиваль попытается презентовать «устройство» летнего тем, кто на нём еще не был. В Самаре концерты состоятся не только «на главной эстраде» в большом зале КРЦ «Звезда», но и в более позднее время «на малой сцене» в его клубном помещении. Пару поздних вечеров здесь будет так называемый грушинский «неформат». Эти концерты пройдут в более раскрепощенной обстановке. Здесь авторы-исполнители смогут отклониться от бардовского «мейнстрима», как это обычно и бвает на летнем фестивале.
Ещё клуб надеется продемонстрировать один из принципиально новых для Грушинского проектов. Пока это сюрприз, о котором можно сказать лишь, что это будет продукт сотрудничества с иркутским КСП «МОСТ», с которым недавней осенью клуб успешно реализовал экспедицию на место подвига Валерия Грушина в Прибайкалье.
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Расписание концертов Зимнего Грушинского фестиваля:
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Самара, КРЦ «Звезда», 14 февраля, пятница:
19:00 концерт в главном зале «День всех влюблённых»
21:00 концерт в помещении клуба «Ночь всех влюблённых»
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Самара, КРЦ «Звезда», 15 февраля, суббота:
15:00 концерт в главном зале «Классика и не только»
18:00 концерт в главном зале «Сверим наши песни», традиционный сборный концерт всех участников фестиваля
21:00 концерт в помещении клуба «Бард и рок на стыке веков»
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Тольятти, ДКИТ, 16 февраля, воскресенье
15:00 концерт «Классика и не только»
18:00 концерт «Сверим наши песни»
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К участию в Зимнем Грушинском фестивале приглашены авторы и исполнители:
Александр Городницкий, Анатолий Киреев, Татьяна Визбор, Андрей Козловский, Александр Родовский, Елена Фролова, Александр Исаев, Сергей Матвеенко, Юрий Лорес, Раиса Нур, Юрий Карпов, Алексей Аполинаров, Ирина и Андрей Колесниковы, Александр Вольдман, Дмитрий Вешнев, Игорь Тальков.
В подготовке к Зимнему Грушинскому фестивалю клуб опирается на поддержку Министерства культуры Самарской области.
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Комментарии
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10 января 2020 14:35
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