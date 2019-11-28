В Нефтегорске за мошенничества на 4 млн рублей осудили бывшего директора открытого акционерного общества

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Согласно материалам уголовного дела исполнительный директор, приступив к своим обязанностям, после увольнения генерального директора, ознакомился с документами по кредиторской и дебиторской задолженности ОАО. Кредиторская задолженность составляла 110 млн. рублей, что вызвало сомнения в ее правомерности и обоснованности. Договоры ОАО заключало со сторонними организациями для оказания услуг по уборке снега, промывке резервуаров и коллекторов. Стоимость и объемы работ значительно превышали выручку организации, что свидетельствовало об отсутствии реальной возможности общества выполнить условия договоров в части оплаты оказанных подрядчиками услуг. Исполнительным директором установлено, что обязательства по договорам сторонними организациями не выполнялись, а производились силами работников ОАО.Кроме того, генеральный директор передал в ресурсно-снабжающие организации письма с просьбами о перечислении фактически принадлежащих Обществу денежных средств на расчетный счет юридического лица, аффилированного его знакомому. Полицейские провели проверку, факты, указанные в заявлениях, подтвердились, итогом чего стало возбуждение уголовного дела.Установлено, что обвиняемый ранее, в марте 2018 года, уже был приговорен судом за сокрытие денежных средств и имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов к денежному штрафу в размере 200 тысяч рублей.В течение 5 лет мужчина, преследуя корыстную цель, заключал «заведомо» убыточные для организации договоры на поставку оборудования, которое фактически не требовалось для нужд Общества, и, в адрес последнего поставлено не было. Также он подписывал локальные ресурсные сметные расчеты, акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ, достоверно зная, что работы подрядчиками выполняться не будут.Денежные средства переводились на счета фирм - «однодневок», не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность.В ходе следствия по возбужденному уголовному делу собраны доказательства по 3 эпизодам совершенных фигурантом мошенничеств. Общая сумма ущерба, причиненного открытому акционерному обществу составила более 4 миллионов рублей.После сбора доказательственной базы уголовное дело направлено в суд, который признал фигуранта виновным, приговорив к реальному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительном учреждении, сообщает облМВД.