В Росприроднадзоре прокомментировали ситуацию с воздухом в Тольятти и Волгаре

115

Росприроднадзор запланировал ряд проверок в отношении промышленных предприятий Самары и Тольятти. Они пройдут по согласованию с природоохранной прокуратурой, в том числе это могут быть выездные рейды.

Об этом сообщил 8 декабря исполняющий обязанности руководителя межрегионального управления Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям Олег Кручинин.

«Самарский регион является промышленно развитым, соответственно, характеризуется наличием в нем предприятий с достаточно большой нагрузкой на экологию, – отметил он. – Мы понимаем, что сегодня нам предпринять по ситуации в Тольятти. 8 декабря подписываю и передаю в рассылку для предприятий предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований в сфере охраны атмосферного воздуха. Это предупреждение перед проведением контрольно-надзорных мероприятий».

Также глава ведомства высказался по ситуации с образованием густого тумана в Тольятти в минувшие выходные, который жители связали с вредными выбросами, пишет Самру.ру.

«Сейчас на территории Самарской области период неблагоприятных метеорологических условий – вы видите периодически сообщения о том, что распознается некий туман. Это, на самом деле, нормальное для данного времени года и температурного режима явление. Я не склонен характеризовать туман как некий источник накоплений выбросов и показатель ухудшения экологической обстановки. Это явление временное, мы на него реагируем, в том случае, если Росгидрометом объявляется режим НМУ (неблагоприятных метеорологических условий)», – сказал Олег Кручинин.

Кроме того, он прокомментировал ситуацию с состоянием воздуха в Волгаре. Руководитель ведомства сообщил, что Росприроднадзор в настоящее время согласовывает с прокуратурой график проверок предприятий, которые могут выступать потенциальными загрязнителями воздуха. Его должны утвердить на следующей неделе.

«Внеплановые проверки мы сегодня проводим в случаях, когда наблюдаются признаки влияния на жизнь и здоровье людей. Тогда мы инициируем проверки, но согласовываем с природоохранной прокуратурой, ведь сейчас в соответствии с постановлением председателя правительства РФ действует особый режим, надзор усечен в связи с тем, что предприятия испытывают большую нагруженность из-за пандемии, – добавил и.о. руководителя управления Росприроднадзора. – Поверьте, мы настроены поменять обстановку. Предостережения, которые сегодня подписываются и направляются на крупные предприятия-загрязнители федерального надзора, – это, что называется, последнее предупреждение. Дальше мы будем находиться в диалоге надзора. У нас сегодня действует стократный режим наложения штрафов, если предприятие работает без разрешительных документов на выбросы в атмосферный воздух. Кроме того, если будут достаточные основания для приостановления деятельности, я не вижу причин для того, чтобы это решение не было принято».