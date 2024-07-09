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В «РКС-Самара» прошла учебная тренировка с ликвидацией нефтепродуктов

9 июля 2024 14:42
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Ресурсное предприятие впервые участвовало в тренировке именно такого направления, так как появилось новое требование законодательства.

В «РКС-Самара» провели комплексные учения по готовности персонала к локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов. Ресурсное предприятие впервые участвовало в тренировке именно такого направления, так как появилось новое требование законодательства. Действовали по плану, варианты которого заранее были согласованы с Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям.

В учениях принимали участие сотрудники головных сооружений «РКС-Самара», а также специалисты по охране труда и промышленной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, экологи и профессиональные спасатели.

Тренировка получила удовлетворительную оценку комиссии, в состав которой вошли сотрудники областного МЧС, региональных управлений Ростехнадора и Росприроднадзора, Министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования СО, Департамента городского хозяйства и экологии г.о. Самара.  

 

Фото предоставлено пресс-службой «РКС-Самара»

 

 

Теги: РКС-Самара

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