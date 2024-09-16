«Т Плюс» завершила реконструкцию теплосетей 69 квартала в Тольятти

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Сотрудники ПАО «Т Плюс» завершили реконструкцию тепловых сетей в 69 квартала Центрального района Тольятти. В границах улиц К.Маркса, Мира, Ленинградской и Центральной площади энергетики заменили 1 115 метров трубопроводов различного диаметра.

В рамках работ на объекте были смонтированы новые трубы, модернизированы тепловые камеры, установлена запорная арматура и другое тепломеханическое оборудование. На данный момент близлежащие клиенты уже переключены на новые коммуникации. Модернизация теплосетей 69 квартала повысит надёжность и качество обеспечения теплом жителей 6 многоквартирных жилых домов, а также здания Городской Думы.

«На объекте завершается восстановление асфальтированных пешеходных дорожек и зеленых газонов. К работам привлечено 10 специалистов и необходимая техника. В ближайшее время планируем полностью завершить восстановление благоустройства территории по постоянной схеме», - отметил технический директор – главный инженер Тольяттинских тепловых сетей Дмитрий Кожин.