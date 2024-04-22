«Т Плюс» отремонтирует тепловые сети трех котельных Тольятти

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Специалисты ПАО «Т Плюс» выполнят текущий ремонт тепловых сетей от котельных №2, №8 и БМК-34. В связи с этим будет приостановлено горячее водоснабжение:

- с 22 по 26 апреля - для жителей, организаций и предприятий Комсомольского района;

- 25 апреля – потребителей мкрн Поволжский.

В ходе ремонта коммуникации будут проверены повышенным давлением воды. Энергетики убедительно просят жителей города, обслуживающие организации и владельцев зданий: соблюдать обязательные правила безопасности:

- обслуживающим организациям (УК, ТСЖ) и владельцам зданий отключить запорную арматуру в системах отопления зданий и открыть дренажи и воздушники после отключенной арматуры;

- отказаться от проведения ремонтных работ на наружных тепловых сетях и во внутридомовых системах отопления;

- не оставлять автотранспорт на тепловых трассах, тепловых камерах, люках колодцев, вблизи наружных трубопроводов;

- ограничить пребывание граждан вблизи наружных теплосетей и тепловых камер;

- разъяснить детям опасность игр вблизи объектов теплосетевого хозяйства.

Подача горячего водоснабжения потребителям будет восстановлена совместно с коммунальными организациями после устранения выявленных повреждений.

Обо всех обнаруженных повреждениях и прочих инцидентах на тепловых сетях, или фактах наличия открытых люков на тепловых камерах просьба незамедлительно сообщать в оперативную диспетчерскую службу Тольяттинских тепловых сетей по телефонам: (8482) 71-92-52 и (8482) 28-33-22.

«Т Плюс» приносит извинения жителям за временные неудобства, связанные с выполнением необходимых мероприятий по подготовке тепловых сетей города к предстоящей зиме!