Специалисты «РКС-Самара» обновляют защитное оборудование при опасных работах.

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Работа в колодцах - постоянная составляющая аварийных бригад «РКС-Самара». В ограниченном подземном пространстве скапливаются токсичные и горючие газы, любые действия внутри требуют неукоснительного соблюдения техники безопасности.

Перед каждым спуском в колодец рабочие обязаны убедиться, что воздух внутри не опасен. Каждая бригада для этого укомплектована газоанализаторами - это специальные приборы для замера концентрации вредных веществ.

В этом году «РКС-Самара» закупили новые современные, более удобные в эксплуатации анализаторы ФП-34. Приборы этой марки могут одновременно замерить концентрацию пяти видов газов: метана, кислорода, угарного и углекислого, сероводорода. Они оборудованы насосом для забора большего количества воздуха, что позволяет сделать более качественное исследование. А также сохраняют данные о ранее проведённых замерах, что важно для контроля безопасности на разных этапах производства работ.

Фото: «РКС-Самара»