Сотрудник "РКС-Самара" предотвратил несчастный случай на сетях электроснабжения

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В июле неподалеку от насосно-фильтровальной станции (НФС-1) на ул. Советской Армии чуть не произошёл несчастный случай. Сотрудник станции, электромонтёр Максим Ильин направлялся в поликлинику, когда заметил рабочих, которые раскладывали трубы в охранной зоне высоковольтной линии электроснабжения одной из станции на НФС. Несмотря на то, что специалист находился на больничном и не при исполнении служебных обязанностей, он выяснил, что рабочие собираются вбивать столбы для установки забора в опасной близости к сетям электроснабжения. Максим Юрьевич предупредил рабочих о смертельной опасности и необходимости согласования производства подобных работ. Затем о происходящем по телефону сообщил инженеру электроучастка НФС-1. Прибывший на место инженер запретил производство работ и определил безопасную зону установки забора.

Аналогичный случай произошёл несколько лет назад здесь же на ул.Советской Армии: при установке игрового оборудования строители врезались в высоковольтный кабель, вывели из работы насосы и на какое-то время станция, подающая воду в Советский, Промышленный, Кировский районы, остановилась. Только чудом никто не погиб. Потребовались срочные высококвалифицированные усилия специалистов, чтобы жители не почувствовали проблем с водоснабжением.

Это далеко не первый случай, когда строители проводят земляные работы, не думая о коммуникациях, пролегающих на глубине. Сотрудники «РКС-Самара» постоянно выявляют объекты, которые установлены на сетях. Водопроводные и канализационные трубы, газовые линии, электрокабели, тепловые потерны - всё это в большом количестве расположено не только на поверхности земли, но и под ней. Проведение любых строительных и ремонтных работ требует участия представителей всех ресурсных компаний: их должны вызвать на место и согласовать с ними земляное вмешательство. Проще говоря, определить: где можно копать, а где - нет.

Электромонтёр Максим Ильин по итогам конкурса стал «Сотрудником месяца «РКС-Самара» за то, что предотвратил несчастный случай. Но лучше, если поводов для таких подвигов не будет.