Россиянам назвали условие для получения особой скидки на оплату ЖКУ

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Многодетные семьи в России имеют право на различные государственные льготы, включая субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом сообщила агентству «Прайм» эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.

Она пояснила, что статус многодетной семьи закреплен на федеральном уровне и не зависит от возраста старших детей на момент его присвоения, даже если они уже совершеннолетние. Однако, по ее словам, этот фактор может влиять на получение конкретных льгот, так как региональные власти самостоятельно устанавливают критерии многодетности для целей предоставления субсидий и скидок. Эти критерии могут значительно различаться, причем большинство льгот начисляется только до достижения старшим ребенком 18 лет.

Эксперт добавила, что размер и условия предоставления скидок на ЖКУ также определяются на региональном уровне. Федеральное законодательство устанавливает лишь минимальный порог: льгота должна составлять не менее 30% от установленной платы. По ее словам, в отдельных регионах скидка для многодетных семей может достигать 50%. На величину субсидии могут влиять такие факторы, как количество детей в семье, совокупный доход, региональный прожиточный минимум, стандарт стоимости ЖКУ, максимально допустимая доля расходов на коммунальные услуги в бюджете семьи и стандарт нормы жилплощади.

Хрустова отметила, что некоторые регионы вводят для многодетных семей дополнительные льготы, помимо скидок на воду, отопление, электричество и газ. Например, может предоставляться субсидия на оплату капитального ремонта, достигающая 50%, хотя на федеральном уровне такая мера поддержки не предусмотрена.

Эксперт подчеркнула, что льгота на оплату ЖКУ предоставляется именно в форме субсидии. Это означает, что семья сначала полностью оплачивает счета, а затем получает денежную компенсацию понесенных расходов. Она также уточнила, что субсидия оформляется только на одно жилое помещение, где зарегистрированы все члены семьи. Право собственности на жилье значения не имеет — компенсацию можно получить и за съемную квартиру.

Хрустова обратила внимание, что регионы устанавливают конкретные критерии для семей-получателей субсидии. В частности, регулируется доля совокупного дохода семьи, которая должна уходить на оплату ЖКУ для возникновения права на субсидию. Этот показатель варьируется по регионам, но не может превышать 22%. Решение о предоставлении льготы, добавила эксперт, также учитывает региональный стандарт нормы площади жилья. Для уточнения конкретных условий она рекомендовала обращаться в региональные органы социальной защиты.

По ее словам, подать заявление на льготу можно через портал «Госуслуги», лично в МФЦ или в органах соцзащиты. Срок рассмотрения заявления составляет до 10 дней. Хрустова разъяснила, что субсидия начисляется сроком на шесть месяцев, после чего принимается решение о ее продлении или отказе. При этом она предупредила, что компенсация не будет выплачиваться при наличии у получателя задолженности по оплате ЖКУ, пишет Газета.