«РКС-Самара»: самарцы пожаловались на странные извещения, которые они обнаружили в своих почтовых ящиках

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Многие самарцы пожаловались на странные извещения, которые они обнаружили в своих почтовых ящиках. Жителей буквально заставляли сделать срочную поверку индивидуальных приборов учёта потребления воды, угрожая повышением тарифов.

Эти «псевдоквитанции» - всего лишь агрессивная реклама коммерческих организаций, которые запугивают, сбивают с толку и вынуждают воспользоваться своими услугами. Листовки такого характера максимально схожи с официальным документом, на них будут обозначены тарифы, стоять штрихкоды, печати, штампы. Но никакого отношения к официальным документам они не имеют.

«РКС-Самара» напоминает, что за сроком поверки счётчика по закону следят сами абоненты. Даты обозначены в паспорте прибора или на квитанции в правом нижнем углу. Как правило, межповерочный интервал - от четырёх до шести лет.

Специалисты ресурсоснабжающего предприятия рекомендуют внимательно изучать поступившую почту, не поддаваться на провокации агрессивных коммерческих компаний и обязательно предупредить об этом пожилых знакомых и родственников.

Фото: «РКС-Самара»