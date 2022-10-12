Я нашел ошибку
Главные новости:
Для определения характера заболевания необходимо обратиться к врачу.
Ольга Козлова: не всякое уплотнение в молочной железе является злокачественным новообразованием
Посетители смогут познакомиться с жизненным опытом «красного графа» на экскурсии по основной экспозиции музея и залу «Толстой: смена оптики».
 По Пушкинской карте в Литературный музей
Прием заявок завершается 16 октября.
Через 4 дня заканчивается подача заявок на Российскую национальную премию в сфере креативных индустрий
Студенты-архитекторы и дизайнеры Самарского политеха завоевали 20 дипломов первой степени на международном конкурсе.
Самарская архитектурная школа традиционно вошла в пятерку самых сильных в стране
В Самаре активизировались коммерческие организации, занимающиеся поверкой счётчиков.  
«РКС-Самара»: самарцы пожаловались на странные извещения, которые они обнаружили в своих почтовых ящиках
Самарская область с опережением выполняет план по вводу жилья.
Виктор Кудряшов провел совещание, на котором обсудили предварительные итоги выполнения плана по вводу жилья
В этом году по результатам обследований у 40 пациентов были выявлены признаки опасных патологий.
Специалистам Красноармейской ЦРБ выявлять нарушения в работе сердца помогает новое оборудование
В этом году аграрии региона вырастили небывалый урожай.
Самарская область получила Гран-При главной аграрной выставки страны «Золотая осень - 2022»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.68
1.37
EUR 62.35
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: самарцы пожаловались на странные извещения, которые они обнаружили в своих почтовых ящиках

12 октября 2022 15:07
80
В Самаре активизировались коммерческие организации, занимающиеся поверкой счётчиков.  

Многие самарцы пожаловались на странные извещения, которые они обнаружили в своих почтовых ящиках. Жителей буквально заставляли сделать срочную поверку индивидуальных приборов учёта потребления воды, угрожая повышением тарифов.

Эти «псевдоквитанции»  - всего лишь агрессивная реклама коммерческих организаций, которые запугивают, сбивают с толку и вынуждают воспользоваться своими услугами. Листовки такого характера  максимально схожи с официальным документом, на них будут обозначены тарифы, стоять штрихкоды, печати, штампы. Но никакого отношения к официальным документам они не имеют.

«РКС-Самара» напоминает, что за сроком поверки счётчика по закону следят сами абоненты. Даты обозначены в паспорте прибора или на квитанции в правом нижнем углу.  Как правило, межповерочный интервал - от четырёх до шести лет.

Специалисты ресурсоснабжающего предприятия рекомендуют внимательно изучать поступившую почту, не поддаваться на провокации агрессивных коммерческих компаний и обязательно предупредить об этом пожилых знакомых и родственников.

 

 

Фото:    «РКС-Самара»

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
426
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
437
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
394
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
11 октября 2022  11:26
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
424
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
10 октября 2022  22:45
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
664
Весь список