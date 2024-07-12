Я нашел ошибку
Главные новости:
Энергетики подробно рассказали про доступные онлайн-сервисы и экологические инициативы компании.
ЭнергосбыТ Плюс провёл день клиента для жителей Куйбышевского района Самары
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Самарской таможней в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело.
Самарская таможня: в посылке из Индонезии обнаружено 3 кг наркотиков
Соблюдайте запрет н.а посещение лесов.
С 13 по 19 июля в Самарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность лесов 5 класс
Будьте внимательны и осторожны!
Завтра в Самарской области ожидается сильный ветер
Пожилым людям стоит регулярно употреблять кисломолочные продукты и, возможно, принимать пробиотики.
Самарский врач-гериатр рассказала, как укрепить иммунитет у пожилых людей
Также кабинеты МРТ в медучреждениях будут работать не в 2 смены, как сейчас, а в 3.
По инициативе Вячеслава Федорищева количество квот на процедуру МРТ будет увеличено на 12500
Новый автотранспорт помогает оперативно оказывать неотложную помощь жителям Автозаводского района Тольятти – более 60 000 прикрепленного населения.
4 новых машины в этом году поступили в Тольяттинскую городскую поликлинику №1
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.99
0.13
EUR 95.68
0.36
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в парке состоится укулеле-пикник
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

12 июля 2024 15:54
269
Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся.

И снова по пятницам «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях холодного водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

16 июля планируется ремонт запорной арматуры и обратных клапанов на ул. Никитинской. Для этого с 10:00 до 12:55 холодная вода будет отключена по адресам: ул. Никитинская, 66а, 75, 77, 79; ул. Агибалова, 68, 70, 76, 78, 80.

17 июля будет произведёна замена задвижки по ул. Георгия Димитрова. Для этого подача ХВС будет ограничена с 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Бубнова, 3, 5, 9; ул. Георгия Димитрова, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98; Московское шоссе, 284, 286, 290, 292.

Также 17 июля планируется замена задвижки по ул. Аэродромной. Для этого подача ХВС будет ограничена с 10:00 до 17:00 по адресам: ул. Партизанская, 176а, 180, 182, 186, 192, 204; ул. Аэродромная, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 99а.

18 июля из-за замены рубильников на электрических вводах №1 и №2 с 9:30 до 13:15 на пониженном давлении ХВС будет дом по адресу: ул. Г. Ратнера, 1а.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"РКС-Самара" обновляют участок Главного Безымянского коллектора в двух местах
11 июля 2024, 12:47
"РКС-Самара" обновляют участок Главного Безымянского коллектора в двух местах
Труба водоотведения была заложена в начале 70-х гг прошлого века и постепенно выходит из строя: газовая коррозия от стоков разрушает верхний свод и он рушится. ЖКХ
371
Было круто! Когда и где ещё можно попробовать без риска для жизни спуститься в колодец или применить на деле огнетушитель, проверить себя, насколько эффективно ты делаешь искусственное дыхание.
10 июля 2024, 15:19
Студенты СамГТУ прошли практику в подразделениях «РКС-Самара»
Было круто! Когда и где ещё можно попробовать без риска для жизни спуститься в колодец или применить на деле огнетушитель, проверить себя, насколько эффективно... ЖКХ
639
РКС-Самара" напоминают, почему важно оплачивать квитанции до 10 числа
10 июля 2024, 09:38
РКС-Самара" напоминают, почему важно оплачивать квитанции до 10 числа
Традиционно летом многие переходят в расслабленный режим, отвлекаются на дачи, отпуск, пляжный отдых. ЖКХ
506

В центре внимания
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
12 июля 2024  10:34
Участок трассы М-5 «Урал» в Самарской области по пятницам, субботам и воскресеньям будет закрыт для большегрузов
292
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
370
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
570
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
535
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
715
Весь список