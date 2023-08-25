«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю

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И снова в пятницу «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

26 августа на Волжском проспекте будет проводиться замена задвижки. Ночью, с 23:00 26 августа до 06:00 27 августа холодная вода будет отключена по адресам: ул. Вилоновская, 2б, 2; Волжский пр., 1, 3, 6, 4; Рабочий городок, 6, 7, 9, 10. Бойлер по адресу: Волжский пр., 4.

29 августа для перекладки водопроводной линии диаметром 100 мм водопроводу с 9:00 до 16:00 будет отключено ХВС по адресам: ул. Магистральная: 52, 54, 56, 58, 60.

29 августа запланирована врезка водопроводной линии диаметром 300 мм на ул.Магистральной. С 9:00 до 20:00 может быть отключено ХВС по адресам: пр. Карла Маркса, 242, 244, 246. Бойлер по адресу: пр. Карла Маркса 244.

29 августа для врезки водопроводной линии диаметром 100 мм по Большому Прибрежному переулку холодное водоснабжение будет отключено с 9:00 до 17:00 в частном секторе Большого Прибрежного переулка. Бойлер по адресу: Большой Прибрежный пер, 20.

30 августа для переврезки нескольких водопроводных линий с 09:00 до 20:00 будет отключено холодное водоснабжение по адресам: пр. Карла Маркса, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261-269; ул. Г.Ратнера, 120, 124, 126, 156, 158, 139; пер. Лоцманский, 13, 14, 12, 9. Бойлер по адресу: пр. Карла Маркса 245.

В ночь на 31 августа для переврезки нескольких водопроводных линий в Куйбышевском районе будет отключено холодное водоснабжение с 23:00 30 августа по 06:00 31 августа по адресам: Красный Кряжок, 1-101а; ул. Трубная, 1-50; ул. Эльтонская, 1,12; ул. Ржевская, 1-37а; ул. Грозненская, 1к3, 1к5, 1; ул. Придорожная, 9-17; ул. Восстания, 140-198; Пугачевский тр., 68-82а, Ново-Молодежный пер., 1-13а, 13А, 1А; ул. Боровая, 1, 30Б; ул. Олонецкого, 1-30; ул. Вологодская, 1-14; ул. Заводская, 1-11; ул. Арбатская, 1-9; ул. Липяговская, 1-9, 1, 3а; ул. Фестивальная, 1-6, 3а; ул. Ковровская, 4-10; ул. Восковая, 3, 5, 7; ул. Собинская, 1-26; ул. Опорная, 1-26; пер. Долотный: 4-16.

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.