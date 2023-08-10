"РКС-Самара" продолжают планомерно подключать горожан к централизованному водопроводу

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Много лет назад, когда водопроводных сетей было недостаточно, и давления на все домохозяйства города не хватало, среди горожан ходила легенда, что официально подключиться к централизованным сетям невозможно. Пять лет назад в ресурсной организации приняли решение помочь самарцам завести холодную питьевую воду в каждый дом. Сейчас уже не для кого не секрет, что подключить свой дом к центральным сетям в рамках «Вода с улицы – в дом» не проблема. За время действия проекта вода подведена к 461 дому, а значит, около полутора тысяч жителей перестали ходить с вёдрами за водой. За ненадобностью перестала действовать почти тысяча колонок.

Когда начала работать программа, специалисты «РКС-Самара» внимательно изучали документы и схемы, проверяли наличие абонентов у водоразборных колонок. Выяснилось, что с одной стороны, большая часть колонок уже давно не используются по назначению и превратились в источник грязи и наледи от мытья машин и бесконтрольного полива огородов, а с другой существует большое количество так называемых «абонентов», которые никогда не оплачивали потребление приносной воды, а попросту воровали.

Когда начались первые льготные подключения по программе и ликвидация колонок, посыпались жалобы и требования вернуть колонки. Как потом выяснялось, больше всех возмущались люди, которые по документам не имели отношения к колонкам, а воду попросту воровали и даже использовали в коммерческих целях. К разъяснительной работе с жителями подключились районные администрации. Результаты сотрудничества стали проявляться быстрее.

Сегодня все жители Красноглинского района пользуются водой в домах. Близки к такому результату Промышленный и Самарский районы, отстаёт Кировский район.