Я нашел ошибку
Главные новости:
Еще 150 ребят из ДНР отдохнут на самарской земле
Еще 150 ребят из ДНР отдохнут на самарской земле
19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
19 августа в Самаре состоится юбилейный V Международный патриотический фестиваль «Самарское Знамя»
В Сызрани водитель сбил мальчика-пешехода
В Сызрани водитель сбил мальчика-пешехода
РЖД увеличили экспортные перевозки зерна в 2,1 раза
РЖД увеличили экспортные перевозки зерна в 2,1 раза
"РКС-Самара" продолжают планомерно подключать горожан к централизованному водопроводу
"РКС-Самара" продолжают планомерно подключать горожан к централизованному водопроводу
Более заразный вариант коронавируса зафиксирован в России
Более заразный вариант коронавируса зафиксирован в России
в Ленинском районе на улице Агибалова установили детское и спортивное оборудование
В Ленинском районе на улице Агибалова установили детское и спортивное оборудование
Мальчика на велосипеде сбила машина в Тольятти
Мальчика на велосипеде сбила машина в Тольятти
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.4
1.32
EUR 106.89
1.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

"РКС-Самара" продолжают планомерно подключать горожан к централизованному водопроводу

10 августа 2023 14:22
102
"РКС-Самара" продолжают планомерно подключать горожан к централизованному водопроводу

Много лет назад, когда водопроводных сетей было недостаточно, и давления на все домохозяйства города не хватало, среди горожан ходила легенда, что официально подключиться к централизованным сетям невозможно. Пять лет назад в ресурсной организации приняли решение помочь самарцам завести холодную питьевую воду в каждый дом. Сейчас уже не для кого не секрет, что подключить свой дом к центральным сетям в рамках «Вода с улицы – в дом» не проблема. За время действия проекта вода подведена к 461 дому, а значит, около полутора тысяч жителей перестали ходить с вёдрами за водой. За ненадобностью перестала действовать почти тысяча колонок.

Когда начала работать программа, специалисты «РКС-Самара» внимательно изучали документы и схемы, проверяли наличие абонентов у водоразборных колонок. Выяснилось, что с одной стороны, большая часть колонок уже давно не используются по назначению и превратились в источник грязи и наледи от мытья машин и бесконтрольного полива огородов, а с другой существует большое количество так называемых «абонентов», которые никогда не оплачивали потребление приносной воды, а попросту воровали.

Когда начались первые льготные подключения по программе и ликвидация колонок, посыпались жалобы и требования вернуть колонки. Как потом выяснялось, больше всех возмущались люди, которые по документам не имели отношения к колонкам, а воду попросту воровали и даже использовали в коммерческих целях. К разъяснительной работе с жителями подключились районные администрации. Результаты сотрудничества стали проявляться быстрее.

Сегодня все жители Красноглинского района пользуются водой в домах. Близки к такому результату Промышленный и Самарский районы, отстаёт Кировский район.

 

 

Теги: РКС-Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ответственные за охрану труда в «РКС-Самара» улучшают свои навыки
09 августа 2023, 17:59
Ответственные за охрану труда в «РКС-Самара» улучшают свои навыки
Это работа на общественных началах, от имени и по поручению профсоюзной организации. ЖКХ
382
Специалисты «РКС-Самара» достали из колодцев около стадиона строительный мусор
09 августа 2023, 10:46
Специалисты «РКС-Самара» достали из колодцев около стадиона строительный мусор
«РКС-Самара» напоминают: колодцы канализации, как бытовой, так и ливневой, предназначены только для отведения сточной и дождевой воды. ЖКХ
304
«РКС-Самара» выдано комплексное экологическое разрешение, необходимое для работы ГОКС
07 августа 2023, 11:48
«РКС-Самара» выдано комплексное экологическое разрешение, необходимое для работы ГОКС
«РКС-Самара» - первое предприятие в контуре РКС, кому выдано КЭР. ЖКХ
472

  • Услуги по доставке
В центре внимания
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
501
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
9 августа 2023  13:07
Сегодня день рождения отмечает губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
741
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
8 августа 2023  20:50
Михаил Мурашко отметил опыт Самарской области в сфере внедрения цифровых технологий
563
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
8 августа 2023  17:21
Жители Самарской области могут выбрать лучший мурал в ПФО
578
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
8 августа 2023  16:39
Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука
515
Весь список