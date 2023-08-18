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«РКС-Самара»: начался сезон заготовок и засоров канализации
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«РКС-Самара»: начался сезон заготовок и засоров канализации

18 августа 2023 15:21
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Категорически запрещено смывать в унитаз косточки, очистки, остатки овощей и фруктов.  

Работники цеха эксплуатации канализации «РКС-Самара» уже зафиксировали разгар сезона сбора урожая по очисткам овощей, подпорченным фруктам, арбузным коркам и огурцам, которые достают из канализационных колодцев.

Все это отправляют в унитаз жители, которые путают его с мусорной корзиной. Нерастворимые предметы, даже растительного происхождения, надо отправлять в контейнеры для сбора твердых бытовых отходов. Оказываясь в канализации, они становятся причиной засоров труб не только в домах, но и на уличных сетях. «РКС-Самара» не поленятся ещё раз  напомнить жителям правила пользования удобствами, в надежде, что жители не будут лениться донести мусор до мусорки, а не бросать в унитаз!

За семь месяцев 2022 года бригады «РКС-Самара» устранили 3 432 засора, провели профилактическую прочистку 75 километров канализационных труб. А за семь месяцев 2023 года устранили 3609 засоров и промыли 120 километров труб.

НЕЛЬЗЯ смывать в раковину и унитаз:

1. Салфетки бумажные и влажные, ватные палочки

2. Остатки еды, очистки, шелуха, косточки

3. Наполнители для кошачьих лотков, опилки, гранулят, шерсть, волосы

4. Стройматериалы

5. Жир, масло (надо собрать бумагой или тканью и выбросить в мусор)

6. Окурки

7. Бумагу, тряпки

8. Подгузники и средства контрацепции

9. Любую химию и лекарства (они влияют на бактерии, которые чистят стоки).

 

Фото:    «РКС-Самара»

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