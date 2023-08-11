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РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения

11 августа 2023 16:50
173
РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения

Как обычно по пятницам, «РКС-Самара» информируют жителей города о работах на сетях водоснабжения. Большинство работ пройдёт без отключения воды, но в некоторых случаях перекрыть водоснабжение на несколько часов всё же придётся. Адреса сообщаем заранее и просим жителей при необходимости сделать запас воды.

17 августа для замены участка трубы диаметром 100 мм на насосной станции подкачки на ул. Физкультурной будет отключена холодная вода с 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Физкультурная, 137; ул. Металлистов, 5.

17 августа планируется замена задвижки диаметром 250 мм на Волжском проспекте. С 22:00 17 августа до 10:00 18 августа будет отключено ХВС по адресам: ул. ул. Вилоновская, 2Б, 2; пр. Волжский, 3, 1, 6, 4; Рабочий городок, 6, 7, 9, 10.

Адрес установки бойлера: Волжский пр., 4

Информация о ремонтно-профилактических работах и отключаемых от водоснабжения адресах - предварительная. В течение недели список работ может быть скорректирован.

Теги: РКС-Самара

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