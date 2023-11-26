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Подготовка Самары к отопительному сезону признана успешной

26 ноября 2023 13:30
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Подготовка Самары к отопительному сезону признана успешной

Соответствующий паспорт выдал Ростехнадзор по итогам проверки в областном центре. Специальная комиссия подтвердила, что коммунальное хозяйство города хорошо подготовлено к осенне-зимнему сезону 2023-2024, а отопительный сезон стартовал по графику.

Был создан штаб из представителей городских департаментов, администраций внутригородских районов, городской административно-технической инспекции, ресурсоснабжающих организаций, Ростехнадзора, государственной жилищной инспекции. Итоги работы оценила специальная комиссия Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.

Проверяющие уделили особое внимание техническим возможностям теплосетей, насосных станций, ТЭЦ и котельных для работы в условиях низких температур. Отметили, есть ли необходимый запас топлива, резервные источники тепло- и электроснабжения, материалы для противоаварийных работ, проводились ли в многоквартирных домах ремонт и профилактика систем теплопотребления, приведены ли в порядок дымоходы и вентиляционные системы, пишет Сова.

Также в зоне внимания была отработка взаимодействия служб ресурсоснабжающих и управляющих организаций, аварийно-восстановительных бригад, Единой дежурно-диспетчерской службы.

В частности, в Самаре в 2023 году переложили свыше 20 километров теплосетей. Новые трубы оснащены системой оперативного диспетчерского контроля, которая дает возможность определять место протечки с точностью до одного-двух метров.

В Куйбышевском районе возведена новая котельная, рассчитанной на мощность в 120 МВт. После пуско-наладочных работ потребителей будут постепенно переключать на эту котельную.

По постановлению главы Самары Елены Лапушкиной с 18 сентября тепло начало поступать в объекты социальной сферы, а неделей позже – в жилые многоквартирные дома и другим потребителям.

В горадминистрации пояснили, что нет никакого несоответствия в том, что паспорт готовности Самара получила уже после старта отопительного сезона. Ведь выдачи этого документа требовалось устранить возникшие у комиссии замечания и пройти ряд процедур, связанных с документированием процесса.

Помимо официального документа об успешной подготовке к отопительному сезону говорят и результаты работы "горячей линии". Жалоб на подачу теплоресурса в этом году было намного меньше, чем в предыдущие годы. Во многом это связано с тем, что по новому законодательству, муниципалитетам уже не нужно ждать установления температурного режима, когда пять дней сохраняется в среднем +8 градусов и ниже.

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