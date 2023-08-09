Ответственные за охрану труда в «РКС-Самара» улучшают свои навыки

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В «РКС-Самара» уже несколько лет действует институт уполномоченных по охране труда. Это работа на общественных началах, от имени и по поручению профсоюзной организации. Главная задача уполномоченных – следить за выполнением правил и выступать от имени работников подразделения в переговоры с руководством предприятия по указанным вопросам. Без специальных навыков и опыта с этим не справиться. Поэтому обучение уполномоченных проводится регулярно и не формально.

На последней встрече специалистов по охране труда и уполномоченных из подразделений живое обсуждение вызвал, казалось бы, простой вопрос подключения электроприборов. Правила простые, но их много и они обязательны к исполнению, а незнание может привести к трагедии. Теперь уполномоченные могут квалифицированно объяснить любую ситуацию и оказать помощь в исправлении.

Также, на собрании, лучший уполномоченный по охране труда 2022 года Антон Неворотов, провел мастер-класс по подготовке специализированного отчета, где на примере своего управления показал, как нужно систематизировать и преподносить информацию по нарушениям правил охраны труда руководству. Такие отчеты в первую очередь направлены на предотвращение чрезвычайных ситуаций, вызванных нарушением ОТ.

Овациями и словами благодарности завершилось выступление Светланы Ивониной, которая поделилась с коллегами новыми стандартами оформления уголка охраны труда. А в завершении мероприятия награды вручили представителям ЦНС, ИЦКВ, ЦАВР, занявшим призовые места в конкурсе «Лучшая стенгазета по охране труда».