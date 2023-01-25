ОНФ наблюдает за качеством сезонных работ на дорогах Самары

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Особое внимание уделяется контролю за состоянием участков, обновленных на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги». Один из них находится на улице Каховской.

Специалисты подчеркивают, что уборка на объекте должна выполняться не только своевременно и качественно, но и бережно – во время работы тяжелой техники дорожные службы не должны допускать повреждений ограждений, дорожных знаков, покрытия и других элементов благоустройства. Это правило необходимо соблюдать, чтобы отремонтированная дорога прослужила как можно дольше, а подрядчику не пришлось проводить восстановительные работы.

Контроль качества уборки по зимнему регламенту ведется непрерывно, причем с участием не только специалистов, но и общественников.

На отремонтированной улице Каховской, к содержанию которой с 1 января текущего года приступила новая подрядная организация, побывал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский.

«Выполняя функцию общественного контроля, мы должны оценить работы, производимые и новым подрядчиком, который взял на себя миссию приведения в порядок улично-дорожной сети Кировского района Самары, включая улицу Каховскую. К содержанию участков – пристальное внимание ОНФ. Стараемся отслеживать наличие техники, эффективность расчистки и обработки. Главное при этом – чтобы жители были довольны. Районные активисты находятся с нами на связи, информируя о происходящем, – подчеркнул Павел Покровский. – Зима еще не предоставила возможность новому подрядчику показать весь свой потенциал, ведь первый месяц года не отличился большим количеством снежных осадков. Но снегопады, конечно, придут – они прогнозируются синоптиками к началу февраля. Сегодня нужно дочистить участки и максимально вывезти снежные накопления, удалить наледь, освобождая локации для работ, которые предстоит выполнить после изменения погодных условий. Кроме того, важно эффективно расходовать средства, выделенные в рамках дорожного нацпроекта. А, значит, на тех улицах, где специалисты уложили новый асфальт, и зимняя уборка должна быть организована полноценно и грамотно. Эффективность расчистки – одна из гарантий долговечной эксплуатации обновленных дорог. Мы продолжим наблюдение за ходом сезонных работ во всех районах региональной столицы».

Фото: администрация Самары