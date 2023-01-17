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На Самарской ГРЭС прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

17 января 2023 09:42
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На Самарской ГРЭС прошли учения по ликвидации разлива нефтепродуктов

На Самарской ГРЭС (Самарский филиал ПАО «Т Плюс») прошло комплексное учение по локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. По итогам учения специальная комиссия, в состав которой вошли эксперты МЧС по Самарской области, Росприроднадзора и иных ведомств, признала готовность персонала электростанции к устранению подобных инцидентов.

Согласно легенде, на Самарской ГРЭС произошло разрушение мазутного бака №3 с частичным разливом нефтепродуктов. Информация о чрезвычайной ситуации поступила на главный щит управления электростанции, после чего были оперативно оповещены все экстренные службы. До прибытия профессионального аварийно-спасательного формирования «ЭКОСПАС» силами оперативного персонала ГРЭС из зоны разлива были эвакуированы пострадавшие, произведены замеры воздуха на предмет содержания отравляющих веществ, выполнен полный комплекс мероприятий по локализации утечки. В общей сложности в учении были задействованы 40 сотрудников Самарской ГРЭС.

Специальная комиссия отметила слаженное взаимодействие персонала различных служб электростанции, что позволило избежать развития аварийной ситуации. Высокая готовность энергетиков во многом связана с периодическим проведением учений по отработке действий в любых нештатных ситуациях, а также обязательным прохождением сотрудниками станции соответствующих инструктажей.

В 2023 году аналогичные комплексные учения пройдут на ряде других электростанций Самарского филиала ПАО «Т Плюс».

Теги: Т ПЛЮС

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