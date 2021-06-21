Мазут в канализации нашли в Самаре

249

В июне 2021 года в Куйбышевском районе Самары, на одной из баз, расположенных по ул. Утёвской, специалисты «РКС-Самара» обнаружили в канализационных колодцах мазут! Это грубейшее нарушение эксплуатации городской системы водоотведения.

В последнее время участились случаи, когда организации сливают в городскую канализацию неочищенные промышленные отходы – нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (ПАВ). От попадания таких веществ нарушается весь технологический цикл очистки стоков.

Сильнее всего страдает активный ил – микроорганизмы, которые в процессе жизнедеятельности очищают сточные воды на этапе биологической очистки. После незаконных сбросов поведение и структура микроорганизмов меняются, они раздуваются, перестают образовывать колонии, начинают «бродяжничать». И, самое главное, они не могут выполнять свою главную функцию – биологическую очистку стоков.

Предприятия или частные лица, которые сливают химию или нефтепродукты в бытовую хозфекальную канализацию, ставят под серьёзную угрозу экологическое благополучие Волги. Специалисты «РКС-Самара» выявляют нарушителей, выставляют счета за негативное воздействие на систему водоотведения города и направляют документы в правоохранительные и природоохранные органы.

Штрафы за слив нефтепродуктов или поверхностно-активных веществ в общегородскую канализацию могут достигать нескольких миллионов рублей.