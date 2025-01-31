«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей акции «В Новый год — без долгов!»

173

Самарский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» озвучил лицевые счета клиентов, победивших в акции «В Новый год – без долгов!» В этом году призовое зачисление в размере 1000 рублей на оплату энергоресурсов получат 448 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.

Напомним, что традиционная новогодняя акция для клиентов «ЭнергосбыТ Плюс» прошла в конце 2024 года. Для участия в ней необходимо было до 31 декабря оплатить ноябрьское начисление за отопление и горячее водоснабжение (плюс холодное водоснабжение и водоотведение для жителей Автозаводского района Тольятти) и внести рекомендуемый платёж за декабрь. Также важным условием было отсутствие задолженности за энергоресурсы.

В общей сложности в акции «В Новый год — без долгов!» приняли участие более 77,5 тысяч клиентов — физических лиц, которым были списаны пени на сумму более 31 млн рублей.

«Каждый из горожан, выполнивших условия акции, смог списать пени, а ряд счастливчиков – стали победителями розыгрыша. Строчку с кэшбэком эти клиенты увидят в своих квитанциях за февраль 2025 года», — отметил директор Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Владимир Сураев.

Лицевые счета победителей акции «В Новый год – без долгов!» (2024-2025)

Самара

30198168705, 30354685008, 30119924282, 30352282064, 30357664678, 30353678330, 30328544982, 30351187724, 30110982658, 30350489123, 30190430710, 30350483103, 30324716492, 30359480585, 30323250151, 30356477856, 30320503834, 30356689443, 30320535748, 30359092795, 30321570924, 2401804100, 30110039516, 1525793100, 30353655025, 4326793100, 30119023770, 7349104100, 30195419589, 2755004100, 30324287266, 234953526, 30325465850, 2632893100, 30118052154, 2881604100, 30192844005, 412793100, 30119950213, 1834204100, 30325432709, 6459704100, 30320386493, 2861704100, 30321652463, 4495993100, 30118138127, 3195852807, 30118992309, 6771804100, 30119175970, 3547893100, 30350746863, 4084304100, 30328400856, 1194732954, 30111823821, 8380914329, 30194315667, 8513404100, 30118121856, 4616785346, 30329482344, 6675004100, 30352569096, 4840204100, 30321908865, 3272014100, 30119819305, 234604100, 30110985000, 2999693100, 30190761621, 3985993100, 30198435071, 1676204100, 30354761879, 834004100, 30190401242, 3302024233, 30478500589, 5561604100, 30193644682, 5247104100, 30326964039, 1641664225, 30351223839, 3443104100, 30195058003, 9127704100, 30193366436, 83693100, 30194603016, 8231793100, 30320454871, 7056993100, 30195430693, 8466014100, 30321976968, 6645504100, 30196414982, 1948204100, 30118182833, 3833993100, 30352577786, 5843404100, 30110861239, 6760804100, 30323904709, 5457404100, 30194257992, 9876804100, 30111081080, 4364593100, 30195046066, 115304100, 30191392789, 4968804100, 30194622537, 9221904100, 30350516521, 1705004100, 30119948069, 4268993100, 30199834412, 8227504100, 30119064362, 1429593100, 30354218718, 2977593100, 30118803577, 3485104100, 30350427433, 1251904100, 30118012343, 3054893100, 30119800133, 2089004100, 30190408029, 7128911908, 30326028606, 2744404100, 30194628737, 6685593100, 30190336994, 9413614488, 30196370075, 8539204100, 30111857657, 9384104100, 30352991248, 8529004100, 30356692097, 9550793100, 30353690431, 1577693100, 30352693107, 7193593100, 30350185380, 2920793100, 30357582359, 8629604100, 30470800844, 234004100, 30353384023, 5222404100, 30352391575, 9447104100, 30350882445, 3939704100;

Тольятти

50197247097, 30130886969, 50197284018, 30130861923, 50197290023, 30130985114, 50197221071, 30400703337, 50197242056, 30130083296, 30450930853, 30130199739, 30455448578, 30130956037, 30455530806, 30131116813, 30451447903, 30266114808, 30457534847, 30265151920, 30455143057, 30261312202, 30455342873, 30268190062, 30451438297, 30266022950, 30457732177, 30265505936, 30450352226, 30265171886, 30131054088, 30260714022, 30130197464, 30264668766, 30139944061, 30263244186, 30131181570, 30264292746, 30130043859, 30267684215, 30131844202, 30268972631, 30138048623, 30261574847, 30407616058, 30267786586, 30131109624, 30262787623, 30131004167, 30261020594, 30139091759, 30265552678, 30131138196, 30264688981, 30131133425, 30268131412, 30139839997, 30266947391, 30400801829, 30265981251, 30139174976, 30261382319, 30139893331, 30267684192, 30130114620, 30265613296, 30130145578, 30266115443, 30138129757, 30260329049, 30402700414, 30265479689, 30131027037, 30262591314, 30139972187, 30262365223, 30402318633, 30266469279, 30131808024, 30261674383, 30131154092, 30265553398, 30130058822, 30265403982, 30131827496, 30264712436, 30139121944, 30263144356, 30138837795, 30260014144, 30131177527, 30264009186, 30139023140, 30263201095, 30130064639, 30261014709, 30138935746, 30260491263, 30131977917, 30261019583, 30400812062, 30262769360, 30401900130, 30261015229, 30138168564, 30261171055, 30139084518, 30261113656, 30138094902, 30261483149, 30130869140, 30262090620, 30131097945, 30263149860, 30130131499, 30263140399, 30139898576, 30261404085, 30138864191, 30267753609, 30139026410, 30260386183, 30407505904, 30269866999, 30139881118, 30261487216, 30138923711, 30269801522, 30139868188, 30262190961, 30139972557, 30260411354, 30131122231, 30266662470, 30139906134, 30262573104, 30131030678, 30269045047, 30130927769, 30268172939, 30138866649, 30264349101, 30130167807, 30265162900, 30262803030;

Сызрань

30301412112, 30304515155, 30306924802, 30301904484, 30301523257, 30300419389, 30309737153, 30305104792, 30301628119, 30302441984, 30309013722, 30307300172, 30308111073, 30302117401, 30301601153, 30303311994, 30309029749, 30303327530, 30302829501, 30300710474, 30300527475, 30305313124, 30309721653, 30302503283, 30302320567, 30306607890, 30308128064, 30300410725, 30302122921, 30302214981, 30301904854, 30300417238, 30308513962, 30303102710, 30306719457, 30304925916, 30305304133, 30307602621, 30307623902, 30309413958, 30305400592, 30301901627, 30306025119, 30306728897, 30306300551, 30305411953, 30302505850, 30303538332, 30309402577, 30305502507, 30307005031, 30306016556, 30301324921, 30309701685, 30302719377, 30309314637, 30300309034, 30306512009, 30308305168, 30309536951, 30302618367, 30307007583, 30304109384, 30307024460, 30306120547, 30309523588, 30304026231, 30300436720, 30302517634, 30301003822, 30304609950, 30300842008, 30301103292, 30309427107, 30308724361, 30309040078, 30304711004, 30304101568, 30300715896, 30302237057, 30300513457, 30309120225, 30300304455, 30306018336, 30301206872, 30304912052, 30303212868, 30301116500, 30302515594, 30309304644, 30303124857, 30301927205, 30307119953, 30306921716, 30300501040, 30301318462, 30308038457, 30301411157, 30301503128, 30301604981;

Новокуйбышевск

30121001332, 30121803993, 30120900827, 30129103515, 30129003439, 30128901155, 30128905211, 30120104107, 30128002570, 30128904815, 30121001472, 30121102026, 30129005252, 30129904813, 30120900377, 30128903303, 30128900285, 30120904584, 30121001208, 30121805486, 30120900572, 30129902901, 30128805313, 30120103031, 30129102334, 30128102875, 30128904430, 30128004411, 30128800017, 30121903779, 30128903200, 30128901750, 30120802594

Фото: пресс-служба Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс»