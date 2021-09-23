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Елена Лапушкина: «Подключено к теплу 66% жилого фонда» 

23 сентября 2021 20:42
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Она проверила, как тепло приходит в жилые дома и учреждения соцсферы, посетив несколько объектов лично. 

23 сентября Елена Лапушкина провела ежедневное заседание штаба по подключению отопления. Перед этим она проверила, как тепло приходит в жилые дома и учреждения соцсферы, посетив несколько объектов лично. 

Подводя итоги объезда, глава города отметила, что подача тепла идет по графику:

«Сегодня мы выборочно проверили адреса и убедились, что сбоев нет. Если говорить о темпах подключения, то в этом году они выше, чем в предыдущие годы. Всего за несколько дней с момента пуска тепло пришло уже в 66% домов».

Подключение котельных и заполнение систем отопления производятся в соответствии с графиком и в плановом режиме. 

Елена Лапушкина поручила всем участникам штаба быть в непрерывном взаимодействии и незамедлительно реагировать на обращения.

 

Фото:   администрация Самары

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