Елена Лапушкина: «Подключено к теплу 66% жилого фонда» 

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23 сентября Елена Лапушкина провела ежедневное заседание штаба по подключению отопления. Перед этим она проверила, как тепло приходит в жилые дома и учреждения соцсферы, посетив несколько объектов лично.

Подводя итоги объезда, глава города отметила, что подача тепла идет по графику:

«Сегодня мы выборочно проверили адреса и убедились, что сбоев нет. Если говорить о темпах подключения, то в этом году они выше, чем в предыдущие годы. Всего за несколько дней с момента пуска тепло пришло уже в 66% домов».

Подключение котельных и заполнение систем отопления производятся в соответствии с графиком и в плановом режиме.

Елена Лапушкина поручила всем участникам штаба быть в непрерывном взаимодействии и незамедлительно реагировать на обращения.

Фото: администрация Самары