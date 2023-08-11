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Более 60 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций

11 августа 2023 15:35
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Более 60 тысяч клиентов Самарского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» отказались от бумажных квитанций

61,2 тысяч жителей Самарской области отказались от бумажных квитанций и перешли на электронный вид платежных документов от «ЭнергосбыТ Плюс». С начала 2023 года данный сервис подключили больше 43 тысяч человек. Подписка на электронную квитанцию позволяет оперативно получать информацию о начислениях и оплачивать тепло, не выходя из дома. Кроме того, подписка на электронную квитанцию дает возможность стать участником акции «Офис в кармане». Трое победителей первого этапа уже получили свои суперпризы – смартфоны.
 
 Напомним, что акции «Офис в кармане» проходит в Самарской области с 1 мая 2023 года. Главным ее условием является переход на электронную квитанцию и отказ от получения бумажного платежного документа. Первый этап проходил с 1 мая по 30 июня, второй стартовал 1 июля и продлится по 30 сентября 2023 года.
 
 «Электронные квитанции – это актуально, экологично, своевременно. Данная услуга позволяет максимально защитить персональные данные граждан и ускорить процесс получения информации о начислениях за тепло», - отметила руководитель управления по биллингу и клиентскому сервису Самарского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Ольга Хамитова.
 
 Имена победителей станут известны уже в октябре. Подробнее об акции «Офис в кармане» можно узнать на официальном сайте энергокомпании https://samara.esplus.ru/promo/.

 

Теги: Т ПЛЮС

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