Жители поселка Томылово получают медпомощь в новом офисе врача общей практики

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Жители поселка Томылово городского округа Чапаевск получают медпомощь в новом офисе врача общей практики. Здание возведено в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.



Ранее жители посещали поликлиническое отделение центральной городской больницы в Чапаевске. Летом 2022 года началось строительство модульного офиса врача общей практики площадью 157 квадратных метров.



«В этом подразделении почти 2 тысячи взрослых и 420 детей могут в шаговой доступности от дома пройти диспансеризацию и профилактические осмотры, диспансерное наблюдение, привиться от инфекционного заболевания или получить консультацию врача общей практики. Планируется организовать по графику прием специалистов узкого профиля — хирурга, невролога, кардиолога. Сейчас по этому принципу уже ведёт приём акушерка, — пояснил главный врач Чапаевской центральной городской больницы Николай Юрицин. — Также в штате — процедурная медсестра, медсестра участковой службы и фельдшер».



«Пациент может прийти к нам без записи или записаться дистанционно — через Госуслуги или колл-центр. Электронный документооборот у нас внедрен в полном объеме: выписываются электронные амбулаторные карты, листки нетрудоспособности и рецепты на лекарства. Также проводим дистанционные консультации с коллегами из ЦРБ», — рассказала врач-терапевт Юлия Виноградова.



Впечатлениями о работе нового подразделения делится жительница поселка Наталья Синицина.



«До поликлиники мы всегда добирались на транспорте. Сюда же можно прийти прямо из дома — сделать укол, получить назначение врача, выписать рецепт или получить справку для ребенка. Мы очень ждали открытия офиса и сейчас рады возможности получать помощь здесь», — отметила Наталья Николаевна.



В регионе при поддержке Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи. В этом году в регионе планируется возведение 21 нового объекта здравоохранения — фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики, врачебных амбулаторий.

Фото: минздрав СО