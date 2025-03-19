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В Тольяттинскую поликлинику № 2 поступил современный УЗИ аппарат

19 марта 2025 21:29
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Кроме того, в этом году в учреждение будет поставлен новый цифровой маммограф, рентгенологическую установку и цифровой флюорограф.

Специалисты Тольяттинской городской поликлиники № 2 работают на новом УЗИ-аппарате экспертного класса, на котором уже провели свыше 200 исследований. Оборудование приобретено в рамках национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Тольяттинская поликлиника № 2 обслуживает около 145 тысяч пациентов. Современное оборудование позволит сделать исследования более доступными для жителей.

«Аппарат экспертного класса обеспечивает врачам максимальные возможности для детального изучения структур внутренних органов пациента. Оно позволяет проводить полный спектр исследований, включая органы брюшной полости, вены и артерии нижних конечностей, эхокардиографию, УЗИ сосудов головы, шеи. Специалисты очень довольны работать на таком оборудовании», — рассказал главный врач поликлиники Владимир Ермолаев.

На сегодняшний день в поликлинике функционирует 7 УЗИ аппаратов, в том числе современное оборудование для проведения ультразвуковых исследований женщинам.
В ближайшее время ожидается поступление еще двух УЗИ-аппаратов.

Кроме того, в этом году в учреждение будет поставлен новый цифровой маммограф, рентгенологическую установку и цифровой флюорограф.

«Цифровые аппараты позволяют значительно снизить дозу облучения пациента. Также наши специалисты смогут загружать результаты исследований в единую информационную систему и передавать данные в областные учреждения для консультации с коллегами», — добавил Владимир Ермолаев.

Модернизация первичного звена здравоохранения — одно из важных направлений национального проекта "Продолжительная и активная жизнь". В этом году в учреждения региона планируется поставка 812 единиц медтехники.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Тольятти

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