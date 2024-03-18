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Врачи службы санавиации спасли мужчину из села Рождествено

18 марта 2024 19:14
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Врачи больницы имени В.Д. Середавина своевременно оказали необходимую медицинскую помощь пациенту с множественными переломами ребер.

Благодаря возможности оперативной эвакуации по воздуху врачи Самарской областной клинической больницы имени В.Д. Середавина своевременно оказали необходимую медицинскую помощь пациенту с множественными переломами ребер.

Мужчина был госпитализирован в селе Рождествено.

«В районной больнице у пациента диагностировали тревожные симптомы, помимо серьезных травм ребер у него снижалось давление и появились проблемы с насыщением крови кислородом. Было принято решение перевезти мужчину в Самару для специализированного лечения», - рассказал руководитель отделения экстренной и планово-консультативно помощи больницы имени В.Д. Середавина Игорь Овчинников.

Пациента эвакуировали на вертолете службы санавиации. Мужчине было трудно дышать из-за сильной боли в области грудной клетки. Благодаря специализированному оборудованию, которым оснащен вертолет, пациента доставили в областную больницу, обеспечив постоянную подачу кислорода. В медучреждении специалисты торакального отделения провели необходимое лечение, на днях мужчину выписали домой.

«Бригады службы санавиации играют неоценимую роль в обеспечении спасения жизни людей и работе в экстремальных ситуациях. В этом году совершили уже 12 вылетов», - отметил Игорь Овчинников.

Благодаря Национальному проекту "Здравоохранение", который реализуется по решению Президента России Владимира Путина, с 2020 года в распоряжении медработников имеется воздушный транспорт. Работа санавиации в регионе возобновлена благодаря системной работе губернатора Дмитрия Азарова и Правительства области. С 2020 года выполнено более 400 вылетов, свыше 450 пациентов доставлены в областные медучреждения.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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