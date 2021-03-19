Врачи ковидного госпиталя Самарской горбольницы №4 пролечили около трех тысяч больных

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На базе стационара Самарской городской больницы №4 с середины мая 2020 года развернут инфекционный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За это время здесь пролечили около трех тысяч больных.

«Поначалу, конечно, было очень сложно. Но постепенно набирались опыта, постоянно учились и учимся лечить грамотно и профессионально эту инфекцию, - рассказывает главный врач больницы Наталья Виктор. - Выход в средствах защиты, ковидных костюмах и работа в них в течение нескольких часов – это тяжелое испытание для медицинских работников. Хочу отметить, они не только лечили больных с ковидной инфекцией, но и работали психотерапевтами. Больные поступали к нам в очень тревожном состоянии, изоляция вызывала страх. Наши врачи, медсестры, санитарки становились для больных близкими людьми, не только лечили, но и успокаивали, поддерживали, настраивали на выздоровление. А теперь медики, которые знают о ковидной инфекции не понаслышке, активно проходят вакцинацию, подавая пример и своим пациентам, и жителям города ответственного отношения к здоровью родных, близких, всего общества».

Заведующая пульмонологическим отделением №4 больницы Оксана Ушмодина с детства хотела быть врачом, 10 лет работала пульмонологом. К трудностям пандемии во многом была готова, так как работала в экстренной пульмонологии, куда поступали больные в неотложном состоянии со всего города. В инфекционном госпитале с первых дней его открытия.

«Самое сложное было, когда поступали тяжелые больные, - вспоминает Оксана Валентиновна. – Помогали навыки и практика работы, приобретенная в отделении. Непривычно было работать в защитных костюмах. Потом привыкли и мы, и пациенты. Сейчас они узнают нас по глазам, по голосу. А на переодевание в костюм вместо 15 минут, как было вначале, у нас уходит 3-4 минуты».

Заведующая отделением пульмонологии №2 Наталья Нуйкина сама тяжело переболела коронавирусной инфекцией, и это изменило ее отношение к больным. «Теперь я каждого больного пропускаю через себя, понимаю, что они испытывают, и как я могу помочь, - рассказывает Наталья Владимировна. – За то время, пока они лежат в нашем отделении, мы к ним привыкаем, они к нам. Становимся близкими людьми. А вообще для врача самый большой подарок, когда пациент уходит из отделения на своих ногах и может сказать спасибо. Еще я заметила, что борьба с COVID-19 сплотила наш коллектив и поэтому мы справились вместе».

Заведующий отделением реанимации инфекционного госпиталя Самарской городской больницы №4 Евгений Попов отмечает, что год пандемии изменил многое: отношение к пациентам, к коллегам, к жизни в целом.

«Безусловно, работать стало сложнее, ситуация, состояние пациентов быстро меняются, порой не знаешь, с чем придется столкнуться, - поясняет Евгений Анатольевич. – С другой стороны, мы приобрели новый опыт, стараемся активнее перенимать знания, навыки у коллег. Мы стали больше ценить и понимать друг друга, больше ценить жизнь. Наше отделение реанимации раньше насчитывало 6 коек, сейчас – 21. Спасибо коллегам из других лечебных учреждений, которые пришли на помощь, встали с нами вместе на защиту пациентов. Меня часто спрашивают, какие случаи остаются в памяти. Я так отвечу - самые тяжелые больные. Вот недавний случай: поступил к нам молодой пациент 37 лет в тяжелейшем состоянии. Месяц он был на грани, месяц мы не отходили от него, и выходили, это была наша общая победа. Недавно его выписали домой».

Супруги Марина и Александр попали в инфекционный госпиталь больницы вместе, но болезнь протекала у каждого по-своему.

«Пока сам не столкнешься с этой инфекцией, не поймешь, что это такое, - убежден Александр. - Каждый думает, меня это не коснется, пронесет. А когда коснется, ты начинаешь реально оценивать. Болезнь, безусловно, очень сложная, но у меня состояние было полегче, а у супруги – сложнее. У нее было поражение легких до 90%, хотя, когда мы сюда попали, первая компьютерная томография показала, что поражение составляло 7-15%. За два дня дошло до 90%. Врачи быстро отреагировали на эту ситуацию и перевели ее в реанимацию. Под чутким руководством медиков, начиная от главного врача Натальи Николаевны, главного реаниматолога Евгения Анатольевича и заведующего отделением Натальи Владимировны, было проведено лечение, и Марина пошла на поправку, хотя до сих пор проходит курс реабилитации в санатории «Волга». Так что просто сказать медицинским работникам спасибо – это ничего не сказать. Они не только лечили, они, как родственники, не отходили от своих больных, поддерживали психологически, вселяли надежду. Они – наши новые герои».

«В реанимации все находятся под постоянным наблюдением, все получают внимание и заботу, - дополняет Марина. – Всем огромная благодарность за профессиональные и человеческие качества. За каждого пациента медработники борются до последнего, и такой настрой позволяет спасти даже самых тяжелых больных», передает пресс-служба облправительства.