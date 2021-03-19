Я нашел ошибку
Главные новости:
«Борьба с COVID-19 сплотила наш коллектив - мы справились вместе».
Врачи ковидного госпиталя Самарской горбольницы №4 пролечили около трех тысяч больных
Центр управления регионом Самарской области подвел итоги работы системы «Инцидент Менеджмент» с начала марта 2021 года. 
Весной в три раза выросло число жалоб на открытые канализационные люки, отмечает ЦУР63
Ребенок упал на припаркованную "Газель".
Одиннадцатилетний мальчик выпал с балкона 25-го этажа в Новочебоксарске и остался жив
Мероприятие проводится с целью помощи подопечным Русфонда - стартовые взносы будут направлены на реабилитацию и лечение детей.
На УСЦ "Чайка" состоится благотворительная лыжная гонка "Добрая лыжня"
Устанавливается мотив совершенного преступления и обстоятельства происшествия.
В Самарской области задушившая свою 6-летнюю дочь женщина заключена под стражу
В Большечерниговском районе Самарской области задержана фура с польскими яблоками - 21 тонна. 
Санкционные польские яблоки задержаны в СО и будут уничтожены
Если сильный ветер застал вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий.
В Самарской области усилится ветер 
Всего в настоящее время в Самарской области предоставляется 30 видов различных выплат и пособий семьям.
Более 42,5 тысяч многодетных семей региона получают поддержку государства
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.14
0.48
EUR 88.43
0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В МЕГЕ Самара пройдет акция #ЧасЗемли
В Самаре пройдет телемост читателей Самарской библиотеки с читателями библиотек Севастополя
В СК "Ипподром Арена" стартовал областной турнир по хоккей "Надежда"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Врачи ковидного госпиталя Самарской горбольницы №4 пролечили около трех тысяч больных

19 марта 2021 17:11
46
«Борьба с COVID-19 сплотила наш коллектив - мы справились вместе».

На базе стационара Самарской городской больницы №4 с середины мая  2020 года развернут инфекционный госпиталь для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. За это время здесь пролечили около трех тысяч больных.

«Поначалу, конечно, было очень сложно. Но постепенно набирались опыта, постоянно учились и учимся лечить грамотно и профессионально эту инфекцию, - рассказывает  главный врач больницы Наталья Виктор. - Выход в средствах защиты, ковидных костюмах и работа в них в течение нескольких часов – это тяжелое испытание для медицинских работников. Хочу отметить, они не только лечили больных с ковидной инфекцией, но и работали психотерапевтами. Больные поступали к нам в очень тревожном состоянии, изоляция вызывала страх. Наши врачи, медсестры, санитарки  становились для больных близкими людьми, не только лечили, но и успокаивали, поддерживали, настраивали на выздоровление. А теперь медики, которые знают о ковидной инфекции не понаслышке, активно проходят вакцинацию, подавая пример и своим пациентам, и жителям города ответственного отношения к здоровью родных, близких, всего общества».

Заведующая пульмонологическим отделением №4 больницы Оксана Ушмодина с детства хотела быть врачом, 10 лет работала  пульмонологом. К трудностям пандемии во многом была готова, так как работала в экстренной пульмонологии, куда поступали больные в неотложном состоянии со всего города. В инфекционном госпитале с первых дней его открытия. 

«Самое сложное было, когда поступали тяжелые больные, - вспоминает Оксана Валентиновна. – Помогали навыки и практика работы, приобретенная в отделении. Непривычно было работать в защитных костюмах. Потом привыкли и мы, и пациенты. Сейчас они узнают нас по глазам, по голосу. А на переодевание в костюм вместо 15 минут, как было вначале, у нас уходит 3-4 минуты».  

Заведующая отделением пульмонологии №2 Наталья Нуйкина сама тяжело переболела коронавирусной инфекцией, и это изменило ее отношение к больным. «Теперь я каждого больного пропускаю через себя, понимаю, что они испытывают, и как я могу помочь, - рассказывает Наталья Владимировна. – За то время, пока они лежат в нашем отделении, мы к ним привыкаем, они к нам. Становимся близкими людьми. А вообще для врача самый большой подарок, когда пациент уходит из отделения на своих ногах и может сказать спасибо. Еще я заметила, что борьба с COVID-19  сплотила наш коллектив и поэтому мы справились вместе».

Заведующий отделением реанимации инфекционного госпиталя Самарской городской больницы №4 Евгений Попов отмечает, что год пандемии изменил многое: отношение к пациентам, к коллегам, к жизни в целом. 

«Безусловно, работать стало сложнее, ситуация, состояние пациентов быстро меняются, порой не знаешь, с чем придется столкнуться, - поясняет Евгений Анатольевич. – С другой стороны, мы приобрели новый опыт, стараемся активнее перенимать знания, навыки у коллег. Мы стали больше ценить и понимать друг друга, больше ценить жизнь. Наше отделение реанимации раньше насчитывало 6 коек, сейчас – 21. Спасибо коллегам из других лечебных учреждений, которые пришли на помощь, встали с нами вместе на защиту пациентов. Меня часто спрашивают, какие случаи остаются в памяти. Я так отвечу - самые тяжелые больные. Вот недавний случай: поступил к нам молодой пациент 37 лет в тяжелейшем состоянии. Месяц он был на грани, месяц мы не отходили от него, и выходили, это была наша общая победа. Недавно его выписали домой». 

Супруги Марина и Александр попали в инфекционный госпиталь больницы вместе, но болезнь протекала у каждого по-своему.

«Пока сам не столкнешься с этой инфекцией, не поймешь, что это такое, - убежден Александр. - Каждый думает, меня это не коснется, пронесет. А когда коснется, ты начинаешь реально оценивать. Болезнь, безусловно, очень сложная, но у меня состояние было полегче, а у супруги – сложнее. У нее было поражение легких до 90%, хотя, когда мы сюда попали, первая компьютерная томография показала, что поражение составляло 7-15%. За два дня дошло до 90%. Врачи быстро отреагировали на эту ситуацию и перевели ее в реанимацию. Под чутким руководством медиков, начиная от главного врача Натальи Николаевны, главного реаниматолога Евгения Анатольевича и заведующего отделением Натальи Владимировны,  было проведено лечение, и Марина пошла на поправку, хотя до сих пор проходит курс реабилитации в санатории «Волга». Так что просто сказать медицинским работникам спасибо – это ничего не сказать. Они не только лечили, они, как родственники, не отходили от своих больных, поддерживали психологически, вселяли надежду. Они – наши новые герои». 

«В реанимации все находятся под постоянным наблюдением, все получают внимание и заботу, - дополняет Марина. – Всем огромная благодарность за профессиональные и человеческие качества. За каждого пациента медработники борются до последнего, и такой настрой позволяет спасти даже самых тяжелых больных», передает пресс-служба облправительства.

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Здравоохранение
«Борьба с COVID-19 сплотила наш коллектив - мы справились вместе».
19 марта 2021  17:11
Врачи ковидного госпиталя Самарской горбольницы №4 пролечили около трех тысяч больных
46
Всего в регионе подтверждено 214 случаев.
19 марта 2021  15:44
60 случаев новой коронавирусной инфекции подтверждено в Самаре
107
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
182
Самарский литератор Денис Домарев сделал прививку от COVID-19
19 марта 2021  11:23
Самарский литератор Денис Домарев сделал прививку от COVID-19
179
Жители Ставропольского района сегодня смогли проверить здоровье в рамках диспансеризации и сделать прививки рядом с домом. 
18 марта 2021  21:02
Тамара Исаева стала 150-тысячным жителем Самарской области, который сделал прививку от коронавируса
495
Врач назвал неочевидные симптомы инфаркта.
18 марта 2021  16:25
Мясников: боль в животе может говорить об угрозе сердечного приступа
455
Всего в регионе подтверждено 219 новых случаев.
18 марта 2021  15:45
В Самаре выявлено 75 заболевших новой коронавирусной инфекцией
517
Что указывает на скорый сердечный приступ
18 марта 2021  13:47
Что указывает на скорый сердечный приступ
540
Акция ОГЭ для родителей пройдет в Самарском регионе
18 марта 2021  13:41
Акция ОГЭ для родителей пройдет в Самарском регионе
317
В ЦРБ Шигонского района установлено новое оборудование
18 марта 2021  13:10
В ЦРБ Шигонского района установлено новое оборудование
268
Весь список
Современная медицина
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
4 февраля 2021  17:39
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
4444
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
11867
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
13633
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1247
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15168
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16466
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
19 марта 2021  12:53
За сутки еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Здравоохранение
178
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
19 марта 2021  10:46
Назначен директор Самарского областного историко-краеведческого музея
Культура
336
У железнодорожной станции
19 марта 2021  09:38
У железнодорожной станции "Пятилетка" и Кировского рынка в Самаре создадут транспортный узел
Благоустройство региона
218
Участники подвели подвели итоги реализации нацпроекта за 2020 год и рассмотрели передовые региональные практики.
18 марта 2021  18:42
Дмитрий Азаров провел первое в этом году заседание комиссии Госсовета по направлению «Культура»
Культура
398
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
18 марта 2021  12:50
Улицу Дачную в Самаре все-таки будут ремонтировать
Благоустройство региона
347
Весь список