В Самарской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

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Специалисты регионального Роспотребнадзора опубликовали свежую статистику по заболеваемости.

Так, на прошедшей неделе зарегистрировано 95 случаев гриппа. Это больше на 11,8 %, чем за предыдущий аналогичный период.



Кроме того, зафиксировано 20 317 новых случаев ОРВИ, что выше предыдущего показателя на 11,9 % и больше эпидпорога на 53 %.



Лабораторные исследования показали, что в основном в губернии циркулируют вирусы гриппа А (H1N1), гриппа В, парагриппа и аденовирусов.



Также самарские медики рассказали, кто больше всего подвержен тяжелому течению гриппа, COVID-19 и другим вирусным инфекциям.



Врачи предупреждают, что возможно одновременное заражение гриппом и коронавирусом. Это может повлечь тяжелые осложнения для здоровья, пишет Сова.