В Самаре состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые технологии в онкологии и паллиативной медицинской помощи»

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В Самарском областном клиническом онкологическом диспансере состоялась Межрегиональная научно-практическая конференция «Новые технологии в онкологии и паллиативной медицинской помощи».

В мероприятии приняли участие Председатель Правления Российской Ассоциации паллиативной медицины, заведующий кафедрой паллиативной медицины Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.И. Евдокимова Георгий Новиков, врач-онколог Вячеслав Козлов, медицинский психолог Руслан Чекулаев, главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Эльмира Акамова и врачи-специалисты медицинских учреждений.

В ходе конференции специалисты обсудили улучшение взаимодействия между различными медицинскими дисциплинами для обеспечения комплексного подхода в работе с паллиативными пациентами.

«Развитие паллиативной помощи в Самарской области — это важный шаг в повышении качества жизни наших пациентов. Для нас важно не только обеспечить доступ к высококвалифицированной медицинской помощи, но и создать условия для социальной и психологической поддержки, которая поможет пациентам и их семьям в сложный период», - отметила Эльмира Миннахатовна.

Паллиативная помощь взрослому населению Самарской области оказывается в:

17 стационарных отделениях медучреждений

27 сестринских отделениях

3 респираторных центрах

21 кабинете в амбулаторных условиях

в самарском хосписе на 60 койках

и на дому 19 выездными бригадами.

В 2024 году паллиативная медицинская помощь была оказана более 27000 пациентам, из них почти 10000 – в стационарных условиях.Под наблюдением выездной службы находится около 3800 пациентов.

Кроме того, пациенты обеспечиваются на дому оборудованием для респираторной поддержки и искусственной вентиляции легких.

В Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина работает детское паллиативное отделение.Служба паллиативной помощи продолжает развиваться, внедряются новые подходы к сопровождению пациентов, планируется улучшение условий для оказания помощи

.Как ранее отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, в рамках программы социально-экономического развития в ближайшие пять лет в Самаре будет открыт взрослый хоспис.

Фото: минздрав СО