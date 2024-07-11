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В Самаре пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

11 июля 2024 15:05
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В передвижном пункте можно стать экспресс-тест и получить результат в течении 15 минут.

В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. В передвижном пункте можно стать экспресс-тест и получить результат в течении 15 минут. Ваш ВИЧ-статус останется конфиденциальным и не будет передан третьим лицам. Помимо тестирования, специалисты предоставят консультации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, лечения и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Место работы мобильного пункта тестирования Самарского областного СПИД центра в Самаре:

12 июля, с 17:00 до 21: 00 - парк имени Юрия Гагарина, парковка у входа со стороны улицы Совесткой Армии.

 

Фото:   пресс-служба Самарского областного СПИД центра

Теги: Медицина Самара

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