В Самаре пройдет бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ

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В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД. В передвижном пункте можно стать экспресс-тест и получить результат в течении 15 минут. Ваш ВИЧ-статус останется конфиденциальным и не будет передан третьим лицам. Помимо тестирования, специалисты предоставят консультации по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, лечения и поддержки людей, живущих с ВИЧ.



Место работы мобильного пункта тестирования Самарского областного СПИД центра в Самаре:



12 июля, с 17:00 до 21: 00 - парк имени Юрия Гагарина, парковка у входа со стороны улицы Совесткой Армии.

Фото: пресс-служба Самарского областного СПИД центра