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В Роспотребнадзоре предупредили об осеннем пике активности клещей

19 сентября 2021 10:06
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В Роспотребнадзоре предупредили об осеннем пике активности клещей

Осенью у клещей наступает второй период активности, рассказала ведущий научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Наталья Шашина в интервью радио Sputnik, опубликованном в воскресенье, 19 сентября.

По ее словам, второй подъем активности клещей начинается с середины августа. В основном это клещи рода Ixodes, которые переносят энцефалит и боррелиоз, а также Dermacentor, которые опасны в первую очередь для собак. Активность клещей начинается при девяти градусах выше нуля, отметила Шашина.

При этом от погоды зависит и завершение их активности. Так, если сохраняется теплая погода, то опасность может продлиться вплоть до декабря. Если же происходит короткое похолодание, клещи не умирают и при следующем потеплении снова оживляются.

Осенний пик менее опасен, так как численность клещей меньше. Кроме того, второй подъем не затрагивает Урал, Сибирь и Дальний Восток. В этих регионах обитают другие клещи, которые неактивны осенью, а исключения из этого правила довольно редки. Эксперт объясняет активность клещей циклом их развития: молодые особи активизируются во второй половине лета и сразу же пробуют напитаться, пишут "Известия".

Теги: Роспотребнадзор

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