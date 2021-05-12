В Международный день медицинской сестры в Самаре открыли скульптурную композицию «Призвание»

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Сегодня в Международный день медицинской сестры на территории Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной открылась скульптурная композиция «Призвание», посвященная среднему медицинскому персоналу.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Купеева, Председатель Самарской Губернской Думы, Президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, сотрудники и учащиеся колледжа.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина отметила, что памятник был создан при поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова, а также многих неравнодушных людей.

Скульптурная композиция «Призвание» символизирует гражданское и человеческое достоинство работников среднего медицинского звена, самоотверженно выполняющих свой долг ради сохранения здоровья граждан.

Выступившая на открытии директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева передала слова поздравления с Международным днем медицинской сестры от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко не только медицинскому сообществу Самарской области, но и учащимся колледжа, будущим медицинским сестрам.

«Символично, что открытие памятника проходит 12 мая, в Международный день медицинской сестры и через несколько дней после 9 мая, празднования нашей Победы, самого, пожалуй великого праздника нашей страны. В эти дни много теплых слов говорили всем медицинским работникам, в том числе конечно, и медицинским сестрам, — отметила Ирина Александровна. — У нас в Российской Федерации трудится около миллиона медицинских сестер. Из них 25 тысяч – представители среднего медицинского персонала — дружный коллектив Самарской области. Вы были первыми, кто начал развитие высшего сестринского образования. Сегодня Самарскую область ставят в пример как территорию, которая активно внедряет новые формы деятельности медицинских сестер, у вас учится вся страна. И очень здорово, что сегодня такой замечательный памятник открыт на территории старейшего и одного из крупнейших учреждений профессионального образования – на территории Самарского медицинского колледжа, который носит имя выпускницы колледжа 1941 года Нины Ляпиной, погибшей на фронте в 1942 году. Сегодня многое соединилось в открытии этого памятника, поэтому я желаю дальнейшего процветания сестринского дела в Самарской области, а всем медицинским работникам, а также студентам наших медицинских колледжей, здоровья и покорения профессиональных вершин».

Совладелец Самарского завода Медицинских изделий и сети Медицинских клиник А2МЕД, меценат проекта Александр Леонов рассказал, что его мама Антонина Федоровна проработала около 35 лет фельдшером в Смышляевской поселковой больнице в Волжском районе Самарской области, неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарностями, награждена медалью «Ветеран труда». «Скульптура посвящена всем медсестрам, фельдшерам, медбратьям, санитарам и всем тем, кто гордо несет по жизни это звание, — отметил Александр Николаевич. — Они вместе с врачами стоят на страже нашего здоровья, оберегают нас, делают нашу жизнь теплее, добрее. Этот памятник – дань уважения всем медицинским работникам, которые посвятили свою жизнь этой профессии».

«Моя мама всю жизнь проработала медицинской сестрой, и отчасти поэтому я выбрал профессию медицинского работника, — рассказал в своем выступлении председатель Самарской Губернской думы, Почетный ректор СамГМУ Геннадий Котельников. — Роль медсестры настолько велика и значима, что ее труд невозможно переоценить». Геннадий Петрович высоко оценил скульптурную композицию, подчеркнув, что она стала украшением не только территории колледжа, но и всего проспекта Ленина и города.

Установка скульптурной композиции, посвященной среднему медицинскому персоналу, на территории крупнейшей профессиональной образовательной организации Самарской области будет способствовать повышению имиджа профессии медицинского работника, что является одной из составляющих кадровой политики государства в сфере здравоохранения, а также послужит воспитательным целям в деле формирования новых поколений медицинских работников среднего звена, передает пресс-служба минздрава СО.