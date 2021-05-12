Я нашел ошибку
Главные новости:
В ходе Коллегии обсудили вопрос о противодействии правонарушениям и преступлениям в сфере оборонно-промышленного комплекса ПФО.
На Коллегии по вопросам безопасности обсудили вопрос о противодействии правонарушениям и преступлениям в сфере ОПК
Поддержать любимую команду вместе со своими земляками приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
«Крылья Советов» через считанные минуты начнут борьбу за Кубок России по футболу
Второй день казанская трагедия в школе № 175 остается одной из самых обсуждаемых тем в России
Творческий путь художника, уроженца приморской Керчи, неразрывно связан с Крымом.
Самарский областной художественный музей представляет выставку Романа Третьякова «Южный ветер»
Ильназ Галявиев полностью признал вину.
Казанский стрелок арестован на два месяца
Скульптурная композиция «Призвание» символизирует гражданское и человеческое достоинство работников среднего медицинского звена.
В Международный день медицинской сестры в Самаре открыли скульптурную композицию «Призвание»
Желаю вам всем крепкого здоровья, признания со стороны коллег врачей.
Поздравление министра с Международным днем медицинской сестры
Организовать учебный процесс с созданием условий безопасного пребывания учащихся – одна из основных задач, стоящих перед руководителями образовательных учреждений.
Безопасность в школах Самары: все образовательные учреждения прошли комплексные проверки собственными силами
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.12
EUR 89.85
-0.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет ночь оживших картин
В Самаре в акции “Ночь музеев-2021” примут участие более 45 арт-площадок
Третьяковка в Самаре приглашает гостей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Международный день медицинской сестры в Самаре открыли скульптурную композицию «Призвание»

12 мая 2021 19:19
120
Скульптурная композиция «Призвание» символизирует гражданское и человеческое достоинство работников среднего медицинского звена.

Сегодня в Международный день медицинской сестры на территории Самарского медицинского колледжа имени Нины Ляпиной открылась скульптурная композиция «Призвание», посвященная среднему медицинскому персоналу.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина, директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства здравоохранения Российской Федерации Ирина Купеева, Председатель Самарской Губернской Думы, Президент и почетный ректор Самарского государственного медицинского университета, Почетный гражданин Самарской области Геннадий Котельников, министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, ректор Самарского государственного медицинского университета Александр Колсанов, сотрудники и учащиеся колледжа.

Заместитель председателя Правительства Самарской области Наталья Катина отметила, что памятник был создан при поддержке Правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова, а также многих неравнодушных людей.

Скульптурная композиция «Призвание» символизирует гражданское и человеческое достоинство работников среднего медицинского звена, самоотверженно выполняющих свой долг ради сохранения здоровья граждан.

Выступившая на открытии директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Ирина Купеева передала слова поздравления с Международным днем медицинской сестры от министра здравоохранения Российской Федерации  Михаила Мурашко не только медицинскому сообществу Самарской области, но и учащимся колледжа, будущим медицинским сестрам.

«Символично, что открытие памятника проходит 12 мая, в Международный день медицинской сестры и через несколько дней после 9 мая, празднования нашей Победы, самого, пожалуй великого праздника нашей страны. В эти дни много теплых слов говорили всем медицинским работникам, в том числе конечно, и медицинским сестрам, — отметила Ирина Александровна. — У нас в Российской Федерации трудится около миллиона медицинских сестер. Из них 25 тысяч – представители среднего медицинского персонала — дружный коллектив Самарской области. Вы были первыми, кто начал развитие высшего сестринского образования. Сегодня Самарскую область ставят в пример как территорию, которая активно внедряет новые формы деятельности медицинских сестер, у вас учится вся страна. И очень здорово, что сегодня такой замечательный памятник открыт на территории старейшего и одного из крупнейших учреждений профессионального образования – на территории Самарского медицинского колледжа, который носит имя выпускницы колледжа 1941 года Нины Ляпиной, погибшей на фронте  в 1942 году. Сегодня многое соединилось в открытии этого памятника, поэтому я желаю дальнейшего процветания сестринского дела в Самарской области, а  всем медицинским работникам, а также студентам наших медицинских колледжей, здоровья и покорения профессиональных вершин».

Совладелец Самарского завода Медицинских изделий и сети Медицинских клиник А2МЕД, меценат проекта Александр Леонов рассказал, что его мама Антонина Федоровна проработала около 35 лет фельдшером в Смышляевской поселковой больнице в Волжском районе Самарской области, неоднократно поощрялась почетными грамотами и благодарностями, награждена медалью «Ветеран труда». «Скульптура посвящена всем медсестрам, фельдшерам, медбратьям, санитарам и всем тем, кто гордо несет по жизни это звание, — отметил Александр Николаевич. — Они вместе с врачами стоят на страже нашего здоровья, оберегают нас, делают нашу жизнь теплее, добрее. Этот памятник – дань уважения всем медицинским работникам, которые посвятили свою жизнь этой профессии».

«Моя мама всю жизнь проработала медицинской сестрой, и отчасти поэтому я выбрал профессию медицинского работника, — рассказал в своем выступлении председатель Самарской Губернской думы, Почетный ректор СамГМУ Геннадий Котельников. — Роль медсестры настолько велика и значима, что ее труд невозможно переоценить». Геннадий Петрович высоко оценил скульптурную композицию, подчеркнув, что она стала украшением не только территории колледжа, но и всего проспекта Ленина и города.

Установка скульптурной композиции, посвященной среднему медицинскому персоналу, на территории крупнейшей профессиональной образовательной организации Самарской области будет способствовать повышению имиджа профессии медицинского работника, что является одной из составляющих кадровой политики государства в сфере здравоохранения, а также послужит воспитательным целям в деле формирования новых поколений медицинских работников среднего звена, передает пресс-служба минздрава СО.

 

Теги: медсестра Самара скульптура

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Организовать учебный процесс с созданием условий безопасного пребывания учащихся – одна из основных задач, стоящих перед руководителями образовательных учреждений.
12 мая 2021, 18:11
Безопасность в школах Самары: все образовательные учреждения прошли комплексные проверки собственными силами
Организовать учебный процесс с созданием условий безопасного пребывания учащихся – одна из основных задач, стоящих перед руководителями образовательных... Общество
137
С объемом задач, поставленных на текущий год, подрядчик справился уже на 35%.
12 мая 2021, 15:50
В Самаре на улице Арцыбушевской выполняется обновление последнего участка в границах улиц Маяковского и Льва Толстого
С объемом задач, поставленных на текущий год, подрядчик справился уже на 35%. Благоустройство
220
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок.
12 мая 2021, 14:58
Появилась интерактивная карта арт-площадок, которые примут участие в акции "Ночь музеев-2021" в Самаре
В Самаре в акции принимают участие более 45 площадок. Общество
230
Здравоохранение
Скульптурная композиция «Призвание» символизирует гражданское и человеческое достоинство работников среднего медицинского звена.
12 мая 2021  19:19
В Международный день медицинской сестры в Самаре открыли скульптурную композицию «Призвание»
120
Желаю вам всем крепкого здоровья, признания со стороны коллег врачей.
12 мая 2021  18:56
Поздравление министра с Международным днем медицинской сестры
107
В Самаре заболели 24 человека.
12 мая 2021  16:30
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
195
В Самаре заболели 22 человека.
11 мая 2021  14:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
559
Самарская область присоединится к Всероссийскому донорскому марафон
11 мая 2021  12:36
Самарская область присоединится к Всероссийскому донорскому марафон "Космос у нас в крови"
381
По словам ученых, сенсор позволит измерять концентрацию глюкозы с высокой точностью и не менее 12 раз в час.
10 мая 2021  21:54
В России ведется разработка «умного» браслета для диабетиков
766
В России создадут умный браслет для диабетиков
10 мая 2021  11:29
В России создадут умный браслет для диабетиков
561
Диетолог рассказал об опасности чая с сахаром натощак
10 мая 2021  10:51
Диетолог рассказал об опасности чая с сахаром натощак
714
В Самаре заболели 34 человека.
9 мая 2021  20:38
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1106
В Самаре заболел 31 человек.
8 мая 2021  14:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
1124
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
157
Весь список
В центре внимания
Олег Николаев отметил, что опыт НОЦ «Инженерия будущего» вызывает большой интерес в научно-производственной среде Чувашии,
12 мая 2021  17:50
Дмитрий Азаров обсудил с главой Чувашии Олегом Николаевым возможность вхождения республики в НОЦ «Инженерия будущего»
Политика
170
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
12 мая 2021  13:43
Снова 15 человек стали жертвами коронавируса в Самарской области
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
359
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
12 мая 2021  13:25
Ремонт Московского шоссе в Самаре идет по графику
Благоустройство
280
В период с 12 по 17 мая 2021 года в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
12 мая 2021  13:17
В период с 12 по 17 мая в Самарской области ожидается аномально жаркая погода
Экология
221
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
12 мая 2021  12:05
В Самаре из-за велосоревнований ограничат движение
Транспорт
231
Весь список