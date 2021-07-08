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В Калужской области медсестра ввела пациенту физраствор вместо вакцины от коронавируса

8 июля 2021 21:33
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Медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился.

Медсестра Жуковской центральной районной больницы в Калужской области ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от коронавируса. Все пункты вакцинации будут проверены, а медицинская сестра будет уволена, сообщил в четверг губернатор Владислав Шапша на своем Telegram-канале, передает ТАСС.

"26 июня в Жуковской ЦРБ медсестра испугалась сообщить пациенту, который был родственником врача той же больницы, что второй компонент вакцины от коронавируса закончился. Он идентичен первому и был уже, видимо, использован. Попытка подменить вакцину водой, разумеется, не осталась незамеченной", - сообщил Шапша.

По его данным, о происшествии стало известно из видеоролика, размещенного в социальных сетях, на нем медицинская сестра признается в подмене препарата на воду. Чуть позже в тот же день вакцинация была произведена, и конфликт был исчерпан. "В учреждении идет служебная проверка. Медсестра в отпуске, но за столь халатное отношение к служебным обязанностям, уверен, на работу уже не вернется и будет уволена", - отметил губернатор.

Глава региона добавил, что поручил министру здравоохранения региона проверить организацию вакцинации в Жуковской ЦРБ, провести инспекцию всех прививочных пунктов.

 

Фото:  Антон Новодережкин/ТАСС

Теги: вода вместо вакцины медсестра прививка

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