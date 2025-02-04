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В деревне Ганькин Матак Исаклинского района возвели новый ФАП

4 февраля 2025 18:40
141
Жители двух деревень Исаклинского района получают медпомощь в новых условиях.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Ганькин Матак Исаклинского района возвели по решению главы региона Вячеслава Федорищева. Получать первичную и неотложную помощь, а также проходить диспансеризацию, медосмотры и вакцинацию в нем будут более 270 жителей села.

Напомним, благодаря средствам, дополнительно выделенным из областного бюджета по инициативе губернатора, в регионе возведены 24 модульных фельдшерско - акушерских пункта.

Рядом с домом теперь наблюдаются и получают необходимую медицинскую помощь и жители деревни Красный Берег – всего более 180 человек. Здесь современный медицинский объект возведен благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Ранее медицинскую помощь местные жители получали в передвижном мобильном комплексе, который приезжал по графику.

«Жители сел очень довольны, что теперь они могут получать качественную первичную помощь рядом с домом. К тому же медпункты оснащены всем необходимым оборудованием, которое отвечает современным стандартам. Это в том числе поможет в профилактике и раннем выявлении возможных заболеваний», - подчеркивает и.о. главного врача Исаклинской центральной районной больницы Сергей Наумов.

Также в Исаклинском районе проведен капитальный ремонт в офисе врача общей практики села Большое Микушкино.

С этого года модернизация первичного звена здравоохранения продолжится в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Планируется возведение 53 новых зданий фельдшерско-акушерских пунктов, что в 1,5 раза больше, чем в 2024 году.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина

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