Тольяттинский врач-эндокринолог: 10 фактов о сахарном диабете, которые должен знать каждый

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской эндокринологии в г.о. Тольятти, врач-эндокринолог педиатрического отделения Тольяттинской городской детской клинической больницы Ирина Гартман:



"Что важно знать о сахарном диабете?



Употребление сладостей не является причиной диабета. Но может способствовать развитию ожирения и стать главным фактором риска развития диабета второго типа.



Сахарный диабет первого типа у детей предполагает длительный стаж заболевания и требует более ответственного отношения к своему здоровью. Хорошим показателям состояния способствуют частые измерения сахара крови и своевременное введение инсулина с учётом чувствительности и потребности.



Распространенность диабета в мире увеличивается в основном за счет людей с диабетом второго типа. Эти люди, как правило, чаще подвержены ожирению.



При диабете второго типа достижение целевых уровней артериального давления и холестерина крови не менее важно, чем достижение целевых уровней глюкозы.



Поддерживая в норме массу тела и ведя активный образ жизни, можно предотвратить диабет второго типа.



Существует состояние - преддиабет. Главным его сигналом является незначительное увеличение уровня глюкозы в крови - глюкоза натощак 5,5-6,9 ммоль/л. Это состояние надо контролировать – регулярно посещать врача, вести здоровый образ жизни и следить за питанием.



Низкий сахар намного опаснее высокого. Регулярные гипогликемии могут вызвать необратимые изменения в головном мозге.



Нормальная концентрация глюкозы - менее 6.1 ммоль/л.



Лекарственные препараты от диабета и инсулин – далеко не все, что необходимо для компенсации заболевания. Правильное питание, достаточная физическая нагрузка и регулярный контроль уровня глюкозы – обязательные условия для поддержания нормального состояния больного.



Только глюкометр может гарантировать точный результат. Уровень глюкозы в крови нельзя почувствовать, за исключением критических состояний. Даже при большом стаже диабета ощущения пациента могут быть обманчивы".

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