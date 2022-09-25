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Тольяттинские врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце

25 сентября 2022 11:37
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Тольяттинские врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце

Врачи Тольяттинской городской клинической больницы № 2 имени В.В. Баныкина успешно выполнили сложнейшую операцию — аортокоронарное шунтирование на фоне острого периода инфаркта миокарда и угрозы кардиогенного шока. Благодаря профессионализму и слаженной работе специалистов удалось сохранить жизнь 40-летнего пациента.

Пациент с инфарктом миокарда был доставлен в отделение сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской больницы имени В.В. Баныкина ранним утром бригадой скорой медицинской помощи. Чтобы остановить инфаркт, требовалось восстановить кровоток в сердечной мышце, установив стент.

«Однако в связи с тем, что у больного закупорился крупный сосуд, дежурному сердечно-сосудистому хирургу поставить стент не удалось, — рассказал сердечно-сосудистый хирург Александр Карповский. — Об этом и о том, что состояние больного ухудшается, мне сразу сообщили. По пути в больницу я прокручивал в голове варианты выхода из создавшегося положения и понял: необходимо решиться на операцию на открытом сердце. Операции по аортокоронарному шунтированию в остром периоде инфаркта миокарда, к сожалению, далеко не всегда заканчиваются успешно. Но только это давало надежду на благоприятный исход».

Было решено провести операцию на открытом сердце, и этот шанс хирурги успешно использовали. Уже на вторые сутки после вмешательства пациент был переведен из реанимации в палату и начал самостоятельно ходить.

«Я бы отметил слаженную профессиональную работу всей команды докторов, которые участвовали в проведении операции, — рассказал заведующий сердечно-сосудистым отделением Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина Валерий Рудуш. — Прежде всего это Александр Карповский — опытный, перспективный специалист, освоивший сердечно-сосудистую хирургию в полном объеме. Это заведующий отделением реанимации корпуса №1, врач-перфузиолог Андрей Ростов, который обеспечивал работу аппарата искусственного кровообращения во время операции. Это анестезиолог-реаниматолог Тимур Баратов, владеющий сложным навыком подбора анестезии во время операции при остановленном сердце. Их высочайший профессионализм обеспечили успех экстренной операции и позволили сохранить жизнь пациента».

За 8 месяцев этого года специалисты отделения сердечно-сосудистой хирургии Тольяттинской городской клинической больницы №2 им. В.В. Баныкина выполнили 1526 оперативных вмешательств, в том числе 28 операций по аортокоронарному шунтированию в условиях искусственного кровообращения.

Напомним, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями – одно из значимых направлений национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи, оснащению медучреждений новым современным оборудованием, внедрению новых методов диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

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