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Состоялась первая встреча с потенциальными участниками масштабного кадрового проекта "СамЗдрав-2030"

13 октября 2024 14:47
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Перед участниками выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 

Армен Бенян: "Совместно развивать  отрасль и решать  глобальные задачи необходимо  с умом, со  здравым смыслом и, конечно же, с  медицинским сердцем".

Состоялась первая встреча с потенциальными участниками масштабного кадрового проекта "СамЗдрав-2030". Он направлен на формирование команды медицинских и управленческих кадров для дальнейшего развития региональной системы здравоохранения и повышения уровня компетенций специалистов отрасли и возможностей  их вклада в позитивные изменения.

Встреча прошла в новой  поликлинике микрорайона Волгарь -  самом современном  объекте регионального проекта модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение".

Перед участниками выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Руководитель ведомства отметил, что цель проекта сформировать  молодую и активную команду , которая на уровне областной системы здравоохранения   будет реализовывать  задачи, поставленные перед отраслью  Президентом страны и руководством региона,  и которые ежедневно ставит  население.

"Очень многое  в организации медицинской деятельности   делаем, основываясь на запросах нашего населения. Мы постоянно взаимодействуем с пациентами, получаем обратную связь,  разбираем обращения.  Но необходима  и   точка зрения профессионалов, их экспертная  оценка процессов и  тех задач, которые стоят перед нами. Впереди  нас ждёт развитие новых  национальных проектов. Значимо  не только  построить новые объекты,  отремонтировать и закупить оборудование,  но и  очень важно наладить процессы . И здесь всегда приоритетная роль отводится  людям - специалистам отрасли, которые будут потом управлять, организовывать процессы и применять современные технологии", - подчеркнул Армен Бенян.

Представители  ведомства, главные внештатные специалисты провели беседы с почти 100 кандидатами, обсудили индивидуальные треки развития каждого специалиста.

По итогам отбора лучших участников проекта ждут:
- возможности повышения компетенций на рабочих местах и карьерный рост;
- стажировки в ведущих национальных медицинских и исследовательских центрах
- участие  в организации здравоохранения региона  и цифровой трансформации.

Такие встречи будут продолжены.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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