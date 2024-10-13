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Армен Бенян: "Совместно развивать отрасль и решать глобальные задачи необходимо с умом, со здравым смыслом и, конечно же, с медицинским сердцем".



Состоялась первая встреча с потенциальными участниками масштабного кадрового проекта "СамЗдрав-2030". Он направлен на формирование команды медицинских и управленческих кадров для дальнейшего развития региональной системы здравоохранения и повышения уровня компетенций специалистов отрасли и возможностей их вклада в позитивные изменения.



Встреча прошла в новой поликлинике микрорайона Волгарь - самом современном объекте регионального проекта модернизации первичного звена национального проекта "Здравоохранение".



Перед участниками выступил врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. Руководитель ведомства отметил, что цель проекта сформировать молодую и активную команду , которая на уровне областной системы здравоохранения будет реализовывать задачи, поставленные перед отраслью Президентом страны и руководством региона, и которые ежедневно ставит население.



"Очень многое в организации медицинской деятельности делаем, основываясь на запросах нашего населения. Мы постоянно взаимодействуем с пациентами, получаем обратную связь, разбираем обращения. Но необходима и точка зрения профессионалов, их экспертная оценка процессов и тех задач, которые стоят перед нами. Впереди нас ждёт развитие новых национальных проектов. Значимо не только построить новые объекты, отремонтировать и закупить оборудование, но и очень важно наладить процессы . И здесь всегда приоритетная роль отводится людям - специалистам отрасли, которые будут потом управлять, организовывать процессы и применять современные технологии", - подчеркнул Армен Бенян.



Представители ведомства, главные внештатные специалисты провели беседы с почти 100 кандидатами, обсудили индивидуальные треки развития каждого специалиста.



По итогам отбора лучших участников проекта ждут:

- возможности повышения компетенций на рабочих местах и карьерный рост;

- стажировки в ведущих национальных медицинских и исследовательских центрах

- участие в организации здравоохранения региона и цифровой трансформации.



Такие встречи будут продолжены.

Фото: минздрав СО