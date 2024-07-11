Самарские травматологи-ортопеды вернули 15-летней девочке красивую осанку и свободу движения

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Врачи-травматологи-ортопеды Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой провели сложную высокотехнологичную операцию подростку при идиопатическом сколиозе 4 степени.

Юную пациентку прооперировали посредством применения транспедикулярной конструкции и на вторые сутки она уже могла ходить.



У юной жительницы Самары с 10 лет стали появляться изменения в осанке. Родители обратились к специалистам. В течение нескольких лет девочка проходила консервативное лечение, носила индивидуальный корректирующий корсет Шено. Сколиоз прогрессировал и девочку госпитализировали в Самарскую областную детскую больницу им.Н.Н. Ивановой.



"Деформация в основном проявляет себя в период активного роста — в 10-14 лет. Ребёнок может за год вырасти до 10 сантиметров, и в этот период деформация может прогрессировать со 2-й до 3-й и даже до 4-й степени", - рассказала лечащий врач-травматолог-ортопед Екатерина Пасанова.



Операция по исправлению сколиоза рекомендована на 3-4 стадиях, когда деформация позвоночника превышает 30 градусов и прогрессирует.



«Сложность операции заключается в торсионной деформации позвонков. Протяженность деформации - от 3 грудного до 3 поясничного отдела позвоночника. Техническая сложность установки транспедикулярных винтов в том, что есть риск повредить спиной мозг и его корешки, аорту, нижнюю полую вену. Поэтому данный вид операции проводится под рентген-контролем. Он позволяет контролировать установку опорных элементов во время оперативного вмешательства», - рассказал главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самарской области, врач-травматолог-ортопед хирургического отделения Самарской областной детской клинической больницы имени Н.Н. Ивановой Павел Рыжов.



Сразу после операции коррекцию держит только металлоконструкция, поэтому пациенты должны соблюдать особенный режим - нельзя сидеть 3 месяца и выполнять тяжелые осевые нагрузки.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов