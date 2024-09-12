Илья Сиротко: "Наша задача - это и борьба со скрытым алкоголизмом"

155

Об этом рассказал руководитель управления организации социально значимой и высокотехнологичной медицинской помощи министерства здравоохранения Самарской области Илья Сиротко на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому Дню трезвости.



"Есть те пациенты, которые продолжительное время употребляют алкоголь, но не обращаются в наркологическую службу для преодоления зависимости. И эта группа пациентов в особой группе риска. Поскольку зачастую они попадают на прием к врачу, когда уже наступают осложнения в виде заболеваний

желудочно-кишечного тракта, цирроза печени, кровотечений. И таким пациентам уже сложно оказывать специализированную помощь, - отметил Илья Сиротко. - Для решения этой задачи большое внимание уделяется взаимодействию первичного звена и наркологической службы, совместно выстраиваем единую линию борьбы с этой проблемой. Специалисты поликлиник контактируют с пациентами в рамках профилактических мероприятий или на приемах, в случаях впервые выявленных проявлений алкоголизма направляет пациентов в наркологические диспансеры".



К специалистам важно обратиться при первых проявлениях заболевания, это впоследствии поможет быстрее вернуться к обычной жизни.



"Обращение пациента к наркологу носит добровольный характер, - - пояснил Илья Сиротко. - И здесь большая роль в сбережении здоровья близкого человека отводится семье. Самому человеку бывает сложно решиться на визит к наркологу и только поддержка и убеждение самых близких помогают сделать важные шаги для борьбы и сохранения здоровья - визит к специалисту и дальнейшее лечение".

Фото предоставлены газетой «Волжская коммуна»