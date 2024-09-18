Я нашел ошибку
Главные новости:
Ожидается, что основной темой станут вопросы предоставления технических документов на индивидуальный прибор учета горячего водоснабжения тех жителей района, которые ещё не успели предоставить необходимый пакет.
«ЭнергосбыТ Плюс» проведет серию консультаций клиентов Куйбышевского района Самары
Для взрослых мужчин и женщин рекомендуемая норма марганца составляет примерно 2,5–5 мг в сутки.
Врач рассказал, к чему может привести недостаток или избыток марганца в организме
Ранее основатель Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о гибели одного из сотрудников охраны офиса.
ТАСС: источник в Wildberries заявил о смерти второго раненого в результате стрельбы охранника офиса
ТПК «БРИК» занимается проектированием и изготовлением нестандартного оборудования для горно-добывающей, химической, пищевой и сельскохозяйственной отраслей.
Самарская компания завершила пилотный проект по повышению производительности труда
На мероприятии состоялось награждение отличившихся сотрудников в служебной деятельности, а также вручение очередных специальных званий.
Новый руководитель ГУ МЧС СО представлен личному составу
Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация.
Эксперты советуют жителям Самарской области не ФЛИРТовать с коронавирусом и гриппом
В Самаре ночью +6, +8°С, днем +21, +23°С.
19 сентября в регионе без осадков, ночью местами заморозки до -3°С, днем до +24°С
Улица Промысловая играет ключевую роль в жизни села.
Улица Промысловая села Красный Яр реконструирована этой осенью.
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
0.29
EUR 101.51
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают на открытие персональной фотовыставки Елены Демидовой «Я выбираю цвет»
На мероприятия Музея-галереи «Заварка» 19-22 сентября приглашают самарцев
Самарские лесоводы отметили профессиональный праздник – День работников леса
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Эксперты советуют жителям Самарской области не ФЛИРТовать с коронавирусом и гриппом

18 сентября 2024 17:06
176
Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация.

О том, как снизить рост заболеваемости гриппом и новым  геновариантом коронавируса – Флиртом, и, главное, как убедить жителей региона защититься от этих грозных инфекций, обсудили сегодня за круглым столом представители областного минздрава, Роспотребнадзора, Департамента информационной политики Администрации Губернатора, Центра Управления Регионом и журналисты.

Поручение усилить информирование населения о том, где и как можно вакцинироваться, ранее на оперативном совещании дал Губернатор Вячеслав Федорищев.

За последнюю неделю в регионе зафиксировано более 16 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Это вдвое больше по отношению к предыдущей неделе. На лечении находятся почти 3000 пациентов с COVID-19, в том числе, в круглосуточных стационарах 85 больных.

Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация. Чтобы создать необходимую иммунную прослойку, привиться должны не менее 60% населения. Все ресурсы для этого есть, - подчеркнул врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. В регион уже поступило порядка 800 тысяч доз вакцины против гриппа, в ближайшее время ожидается еще 400 тысяч, привито свыше 360 тысяч человек. Прививки от новой коронавирусной инфекции сделали более 30 тысяч самарцев.  

 «Мы хорошо помним, как 2,5 года жили во времена жесточайшей пандемии. Чтобы избежать повторения тех событий, обязательно нужно в преддверии эпидсезона позаботиться о себе и своих близких. Сегодня нужно привиться от гриппа в первую очередь людям из группы риска – пожилым, беременным, детям, людям с хроническими заболеваниями. Поэтому мы активно  проводим сегодня вакцинацию в крупных коллективах, школах. Сам я тоже привился от гриппа неделю назад и всем рекомендую посетить прививочный пункт», - рассказал руководитель ведомства.

Пройти вакцинацию можно в одном из 170 стационарных пунктов. Адрес и график работы можно узнать на интерактивной карте пунктов вакцинации, которая размещена на сайте областного минздрава. Также работают 90 мобильных бригад.

Для минимизации риска распространения вирусов в медицинских учреждениях введены уже традиционные ограничительные мероприятия, включая масочный режим для медицинских работников и пациентов.

«Убеждать людей в необходимости и важности вакцинации нужно личным примером, особенно в коллективах. Безусловно, большое влияние на формирование общественного мнения оказывают и медийные личности. Значимую роль играет наружная реклама, которая сигнализирует о текущей ситуации с заболеваемостью. Можно сыграть на аббревиатуре названия нового геноварианта коронавируса и достучаться до сознания молодежи с помощью роликов со слоганом: «Я против ФЛИРТа, сегодня я выбираю здоровую осень», - предложила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области Светлана Архипова.

Эффективными методами предупреждения распространения заболеваемости продолжают оставаться все традиционные санитарно-эпидемиологические меры. Так, дезинфекция общественного транспорта позволит сократить передачу вируса. Ответственное и внимательное отношение к юным жителям поможет избежать рост заболеваемости среди детей. Специалисты советуют правильно подбирать одежду для детей с учетом снижения температуры воздуха в утренние и вечерние часы. Как детям, так и взрослым с признаками ОРВИ лучше остаться дома и вызвать врача. Сделать это можно по телефону своей поликлиники или единому номеру 122 (кнопка 4). При этом работодатели должны с пониманием отнестись к вынужденному больничному.

Кроме того, в рабочих помещениях должны соблюдаться меры профилактики - проветривание каждые два часа, уборка и обработка дверных ручек и поверхностей дезинфицирующими средствами.

Большинство сотрудников крупных общественных организаций должны обязательно привиться. Сегодня главная задача, подчеркивают специалисты, – привить культуру вакцинации, чтобы поход в поликлинику с приближением осени для проведения иммунизации стал здоровой привычкой.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В дневном стационаре пациент находится от 2 до 6 часов под постоянным наблюдением врача.
18 сентября 2024, 15:41
В Клиниках СамГМУ открылся дневной стационар с расширенным перечнем услуг
В дневном стационаре пациент находится от 2 до 6 часов под постоянным наблюдением врача. Здравоохранение
174
С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.
18 сентября 2024, 15:09
За последние два года автопарк Отрадненской городской больницы пополнили два автомобиля
С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют... Здравоохранение
201
На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин.
18 сентября 2024, 14:53
Минздрав СО: где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах
На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин. Здравоохранение
196
Здравоохранение
Главный способ уберечь жителей региона от гриппа – вакцинация.
18 сентября 2024  17:06
Эксперты советуют жителям Самарской области не ФЛИРТовать с коронавирусом и гриппом
176
В дневном стационаре пациент находится от 2 до 6 часов под постоянным наблюдением врача.
18 сентября 2024  15:41
В Клиниках СамГМУ открылся дневной стационар с расширенным перечнем услуг
176
С их помощью мобильные бригады выезжают для оказания неотложной помощи, проведения осмотров и диспансеризации, доставляют лекарства и транспортируют биоматериал в лаборатории.
18 сентября 2024  15:09
За последние два года автопарк Отрадненской городской больницы пополнили два автомобиля
206
На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин.
18 сентября 2024  14:53
Минздрав СО: где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах
201
За первый день «Диктант здоровья» написали более 500 тысяч россиян
18 сентября 2024  12:29
За первый день «Диктант здоровья» написали более 500 тысяч россиян
222
Каждый пятый россиянин оценивает качество своих зубов ниже среднего
18 сентября 2024  12:16
Каждый пятый россиянин оценивает качество своих зубов ниже среднего
209
“Умный” ортез MioOrto СамГМУ вошел в ТОП-рейтинг изобретений по версии Роспатента
18 сентября 2024  10:04
“Умный” ортез MioOrto СамГМУ вошел в ТОП-рейтинг изобретений по версии Роспатента
277
Во-первых, стоит обратить внимание, из какого молока был сделан этот продукт — натуральное ли оно было.
17 сентября 2024  17:57
Диетолог: йогурт как пробиотический продукт весьма полезен и вкусен, но есть много подводных камней
422
Безопасность пациента - ключевой приоритет системы здравоохранения, напомнила врио заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяна Сочинская.
17 сентября 2024  17:19
Татьяна Сочинская приняла участие в программе, посвященной Всемирному дню безопасности пациентов
596
Современные цифровые рентген-аппарат и флюорограф поставлены в Самарскую больницу №4 в рамках национального проекта «Здравоохранение».
17 сентября 2024  16:14
Пациенты Самарской больницы №4 проходят исследования на новом оборудовании
573
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
2249
Весь список
В центре внимания
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
18 сентября 2024  13:03
В Самаре ведется компенсационное озеленение улицы Куйбышева после комплексного ремонта
265
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
18 сентября 2024  12:06
Самарская область представляет свои туристические возможности на Форуме-выставке по туризму ОТДЫХ Leisure
383
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
17 сентября 2024  13:52
В Самаре пройдет очередное распределение свободных мест в детсадах
535
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
17 сентября 2024  13:09
Продолжается прием заявок на участие в маркет-фестивале «Территория моды. Сделано в Самарской области»
508
в Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
17 сентября 2024  13:00
В Самарской губернской думе утвердили вице-губернаторов
426
Весь список