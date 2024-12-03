Дополнительные меры поддержки помогают привлекать медработников в Нефтегорский район

154

В 2024 году благодаря программам "Земский доктор"/"Земский фельдшер" коллективы медучреждений пополнили 167 медицинских работников, среди них – врач общей практики Нефтегорской ЦРБ Ольга Амелина. Специалист окончила медицинский университет и работала в Самаре. В настоящее время врач вернулась в своё родное село Богдановку, где оказывает медицинскую помощь населению.



В рамках программы врач получила единовременную выплату в размере 1,5 млн. рублей.



«Для меня участие в программе и меры социальной поддержки - существенная помощь. В селе Богдановка я веду прием не только взрослого, но и детского населения», – рассказала Ольга Николаевна.



В Нефтегорском районе реализуется комплекс мероприятий по социальной поддержке медицинских работников. Специалисты получают федеральные выплаты в размере 50 тыс. рублей каждый месяц, а также им предоставляется служебное жильё. За 2 года администрация района выделила 6 квартир для проживания медицинским работникам, а ещё 10 – Правительство Самарской области.



«Мы создаем комфортные условия работы для медработников. Это позволяет нам привлекать новых специалистов в Нефтегорскую больницу», - отметила главный врач Нефтегорской центральной районной больницы Наталья Мухортова.



Программы «Земский доктор / Земский фельдшер» ежегодно помогают привлекать в медицинские учреждения Самарской области, расположенные в сельской местности и малых городах, десятки специалистов: врачей, фельдшеров, акушерок и медицинских сестер фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, отделений врачей общей практики.



Обеспечение медицинских учреждений квалифицированными кадрами — важное направление национального проекта «Здравоохранение», который реализуется по решению Президента Владимира Путина.

Фото: минздрав СО