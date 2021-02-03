Дмитрий Азаров: «Меня радует желание и мотивация врачей работать в Самарской области»

116

В среду, 3 февраля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне Всемирного дня борьбы против рака оценил работу центра амбулаторной онкологической помощи, открытого в конце прошлого года на базе Самарской городской больницы №4 благодаря национальному проекту «Здравоохранение». Борьба с онкологическими заболеваниями – одно из ключевых направлений нацпроекта. И главное в этом деле – ранняя диагностика и своевременное лечение.

За этим центром онкопомощи закреплены жители трех районов областного центра – Ленинского, Самарского и Октябрьского – всего почти 157 тысяч человек. «Если раньше за многими исследованиями приходилось обращаться только в областной онкоцентр, то теперь жители Самары могут получить комплексный осмотр и лечение у нас. Доступность и качество онкологической помощи значительно улучшилось благодаря открытию центра с современным оборудованием», – подчеркнула главный врач Самарской городской больницы №4 Наталья Виктор.

Все помещения, даже те, что не использовались ранее, были отремонтированы, и теперь здесь ведут приёмы. Центр оснащен новейшим российским оборудованием эксперт-класса. Здесь установлено два гастроскопа и колоноскопа, маммограф, два аппарата УЗИ, есть компьютерный томограф.

«Оборудование очень хорошее, раньше таким оснащали только специализированные медицинские учреждение, а сейчас и центры онкопомощи. Оно позволяет выявлять даже небольшие новообразования на начальной стадии, что позволяет сразу же начать лечение. И мы можем обследовать пациента в течении одного-трех дней», – рассказал руководитель центра амбулаторной онкологической помощи Андрей Сладков.

Прием-консультация врачей-онкологов, а их здесь шесть, осуществляется в день обращения в соответствии с графиком работы. При необходимости и с учетом готовности пациента в этот же день проводятся обследования. «Работать одно удовольствие», – говорят молодые врачи центра. «Меня очень радует мотивация врачей, когда они говорят, что есть желание работать здесь, в Самарской области, в том числе на новом оборудовании, а не стремятся уехать в столицу или другие города страны», – отметил Дмитрий Азаров.

Всего в Самарской области благодаря нацпроекту «Здравоохранение» открыто 4 центра амбулаторной онкологической помощи. Кроме Самарской городской больницы №4, обследования на онкопатологию доступны на базе Самарской городской больницы №8, Тольяттинской поликлиники №3 и Сызранской ЦГБ.

«Открытие подобных центров – это, в первую очередь, концентрация оборудования высокого уровня, благодаря которому мы сможем выявлять онкологию на ранних стадиях. Это залог излечения, а значит и продления жизни пациентов, – подчеркнул главный врач Самарского областного онкологического диспансера Андрей Орлов. – Все оборудование замкнуто в единую информационную сеть, что позволяет специалистам онкоцентра при необходимости проконсультировать врачей амбулаторного центра во время постановки диагноза. И это дает возможность проходить повышение квалификации медикам на месте».

По мнению Губернатора, открытие центров амбулаторной онкологической помощи позволит снизить нагрузку на областной онкоцентр и приблизить помощь к пациентам. «Очень важно, что специалисты онкоцентра будут контактировать с медиками центра амбулаторной онкологической помощи. Благодаря обратной связи будет возможность давать оценку врачам на местах, составлять своеобразный чек-лист, чтобы в дальнейшем понимать какие курсы повышения квалификации нужно провести», – отметил Дмитрий Азаров.

Всего в Самарской области к 2024 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» планируют открыть 12 центров амбулаторной онкологической помощи. К концу этого года еще два центра появятся в Советском и Красноглинском районах областной столицы, передает пресс-служба облправительства.