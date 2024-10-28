Я нашел ошибку
Главные новости:
Подписано постановление, которое дает право девушкам в возрасте от 18 до 25 лет (включительно!) при рождении первого ребенка получить выплату в 100 тысяч рублей.
Вячеслав Федорищев рассказал о мерах поддержки семей в регионе:
«Россия объединяет» – под таким девизом совсем скоро состоится общенациональная ежегодная акция «Ночь искусств».
Творческие встречи, книжные выставки, экскурсии, мастер-классы: как пройдёт «Ночь искусств» в СОУНБ
Сегодня Группа «Музыкальный центр АВТОКЛУБ» один из сильных коллективов региона – неоднократный обладатель Гран-при, лауреат международных и всероссийских конкурсов эстрадного творчества.
Ирина Калягина поздравила «Музыкальный центр Автоклуб» с 35 –летием
Во время встречи старший лейтенант юстиции рассказала школьникам об особенностях профессии следователя, объяснила, какими качествами необходимо обладать и что нужно уметь.
В Тольятти полицейские и общественники посетили одну из городских школ, где пообщались с учащимися
Специалисты в течение двух дней будут знакомиться с передовым опытом российской медицины, организации здравоохранения.
Делегация Самарской области принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение»
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +6, +8°С.
29 октября в губернии местами небольшой дождь, до +8°С
30 октября в 18.30 Шостакович Опера Балет впервые проведет показ оперы А.Бородина «Князь Игорь» с описанием для незрячих и слабовидящих.
Впервые в САТОБ пройдут спектакли с описанием для незрячих и слабовидящих
Самарские предприниматели осуществляли продажу спиртных напитков без лицензии.
Судебные приставы Самары передали на уничтожение свыше 900 литров  сомнительного алкоголя
Наверх
Самара  +6 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 96.67
-0.07
EUR 104.81
0.3
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
2 ноября «Ночь искусств» пройдет в Самаре в СОУНБ
26 октября в Сызрани состоится Межрегиональный фестиваль финно-угорских народов «Паронь пандома»
В Самарском зоопарке проведут «Осенний бал-маскарад»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Делегация Самарской области принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение»

28 октября 2024 15:36
113
Специалисты в течение двух дней будут знакомиться с передовым опытом российской медицины, организации здравоохранения.

28 — 29 октября 2024 года в Москве проходит 3-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение 2024» от Н.А. Семашко до наших дней.

3-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» – событие, которое объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов.

В мероприятиях Конгресса участвует делегация из Самарской области во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном. Специалисты ведомства, главные внештатные специалисты отрасли и руководители крупных медицинских учреждений в течение двух дней будут знакомиться с передовым опытом российской медицины, организации здравоохранения.

Конгресс проводится в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Александровича Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира.

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Специалисты в течение двух дней будут знакомиться с передовым опытом российской медицины, организации здравоохранения.
28 октября 2024  15:36
Делегация Самарской области принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение»
113
Это позволит пациенту в будущем не только избежать инвалидности, но и повторных хирургических вмешательств.
28 октября 2024  14:32
В Клиниках СамГМУ полуторагодовалому малышу выполнили сложную операцию для восстановления тазобедренного сустава
152
Руководитель ведомства проконтролировал работу приемно-диагностического отделения, обсудил с руководством больницы планы по переоснащению учреждения и развитию новых видов оказания медицинской помощи.
26 октября 2024  15:18
Армен Бенян с рабочим визитом посетил Похвистневскую больницу
872
Выходные и прививка - с пользой для здоровья.
25 октября 2024  16:07
Жителей региона приглашают в мобильные пункты на вакцинацию
786
Традиционными осенними овощами является тыква, корнеплоды, лук, чеснок, различные виды капусты.
25 октября 2024  14:28
Врач-диетолог СамГМУ: каждый день человек должен употреблять в пищу не менее 400 грамм овощей и фруктов
780
Разработанные в СамГМУ реагенты для анализов по ГОСТам заменят импортные аналоги
25 октября 2024  09:54
Разработанные в СамГМУ реагенты для анализов по ГОСТам заменят импортные аналоги
480
Травма возникла по неосторожности во время строительных работ на приусадебном участке.
24 октября 2024  17:05
Хирурги больницы им. Т.И.Ерошевского  вернули зрение пациенту после тяжелой проникающей травмы глаза
790
Овощи и фрукты - являются огромными природными хранителями различных классов соединений.
24 октября 2024  15:04
Самарский врач-гериатр рассказала о вкладе фруктов и овощей в здоровье
743
Введение овощей и фруктов в рацион малыша — это ответственный и важный шаг.
23 октября 2024  18:53
Самарский врач рассказал, когда лучше начинать вводить овощи и фрукты в рацион малышей
771
Вакцинация семьями и организованными коллективами, в выходные и сразу от нескольких инфекций.
23 октября 2024  18:13
Для самарцев созданы все условия для профилактики
655
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
4212
Весь список
В центре внимания
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
27 октября 2024  12:31
Вячеслав Федорищев поздравил работников транспортной сферы Самарской области с профессиональным праздником
545
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
27 октября 2024  10:34
Сегодня в Самарской области местами сохранится туман
502
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
26 октября 2024  11:53
Оказание государственных услуг РЭО Управления МВД России по Самаре с 29 октября 2024 года будет осуществляться по новому адресу
2955
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
25 октября 2024  11:50
Вячеслав Федорищев поздравил самарских таможенников с профессиональным праздником
569
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
25 октября 2024  11:02
В общественном транспорте Самары системы отопления запустили раньше, чем в предыдущие годы
542
Весь список