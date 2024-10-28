Делегация Самарской области принимает участие в конгрессе «Национальное здравоохранение»

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28 — 29 октября 2024 года в Москве проходит 3-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение 2024» от Н.А. Семашко до наших дней.



3-й Национальный конгресс с международным участием «Национальное здравоохранение» – событие, которое объединяет лидеров и управленцев отрасли, представителей законодательной и исполнительной власти федерального и регионального уровней, а также ведущих российских и зарубежных экспертов.



В мероприятиях Конгресса участвует делегация из Самарской области во главе с врио министра здравоохранения Арменом Беняном. Специалисты ведомства, главные внештатные специалисты отрасли и руководители крупных медицинских учреждений в течение двух дней будут знакомиться с передовым опытом российской медицины, организации здравоохранения.



Конгресс проводится в год 150-летия со дня рождения выдающегося советского организатора здравоохранения Николая Александровича Семашко, модель здравоохранения которого и ее основные принципы по сей день являются актуальными и применяются во многих странах мира.

Фото: минздрав СО