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Более 2200 жителей региона в выходные сделали прививки в мобильных пунктах

28 октября 2024 18:34
176
50 медицинских организаций Самарской области в субботу и воскресенье развернули пункты вакцинации в общественных местах.

50 медицинских организаций Самарской области в субботу и воскресенье развернули пункты вакцинации в общественных местах - в торговых центрах, домах культуры, на территории управляющих кампаний с соблюдением необходимых требований. Все желающие жители смогли сделать прививки от гриппа, по показаниям - от пневмококковой инфекции и COVID-19.

"Для первичного звена здравоохранения осень - активная профилактическая пора. Особые усилия сотрудников поликлиники направлены на прививочную кампанию - в ежедневном режиме работают пункты вакцинации, организована вакцинация на дому маломобильных пациентов, прививочные бригады выезжают на предприятия и организации. Востребована и вакцинация в мобильных пунктах. В рамках организованной 26-27 октября масштабной акции 2285 жителей воспользовались возможностью сделать прививку, не посещая учреждения здравоохранения", - рассказала руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний министерства здравоохранения Самарской области Элла Малютина.

Всего более 1,3 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа. Врачи напоминают, для формирования иммунитета после вакцинации необходимо 2 недели. Поэтому пройти иммунизацию необходимо заблаговременно, до начала традиционного подъёма заболеваемостью ОРВИ. Узнать адрес прививочного пункта, его график работы и информацию о наличии вакцин можно на интерактивной карте на сайте областного минздрава.

 

Фото:   минздрав Самарской области

Теги: Медицина

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