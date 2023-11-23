Я нашел ошибку
Главные новости:
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
С 1 декабря водителям в Самарской области будут приходить новые штрафы
Турция решила затянуть сроки и пока не ратифицирует заявку Швеции на членство в НАТО
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Как оформить подключение корпоративной связи за пять минут
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
Каждый третий работающий самарец рассказал о конфликтах из-за отпусков
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
«Дом Курлиной» в Самаре будут использовать по-современному
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
Врио министра строительства Самарской области помещен под домашний арест
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
На улицы Автограда выйдут 14 новых автобусов
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.16
0.29
EUR 96.15
-0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Супердискотека 90-х пройдет в Самаре
26 ноября на стадионе "Солидарность Арена" состоится фестиваль при "Кубке Губернатора"!
22 ноября состоится открытие выставки «Самарский взгляд – Россия»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона

23 ноября 2023 13:28
88
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона

Сегодня, 23 ноября на оперативном совещании врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян вручил награды медицинским психологам. Накануне 22 ноября впервые в России отмечался их профессиональный праздник.

«Медицинские психологи вносят неоценимый вклад в достижения соматической медицины. Именно психологическая поддержка является залогом излечения многих состояний, и, оказывая помощь жителям в период пандемии, мы в очередной раз в этом убедились, — отметил руководитель ведомства. — Поздравляю всю плеяду психологов Самарской области с новым профессиональным праздником. Благодарю вас за чуткий труд, желаю крепкого здоровья и непрерывного профессионального совершенствования».

В медучреждениях Самарской области ведут прием 151 медицинский психолог и 42 психолога. 212 будущих специалистов обучаются в СамГМУ по специальности «Клиническая психология».

Сегодня в регионе уделяется особое внимание развитию специализированной службы. Повышается доступность психологической помощи, внедряются новые стандарты работы с отдельными группами пациентов. В поликлиниках открываются кабинеты медико-психологического консультирования, где получают необходимую помощь люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также военнослужащие и их близкие.
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
23 ноября 2023  13:28
Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона
88
Выбор клиники для капельницы на дому: как не ошибиться
23 ноября 2023  08:47
Выбор клиники для капельницы на дому: как не ошибиться
50
22 ноября 2023  17:59
Самара приняла участие в проекте для снижения рисков развития резистентности к антибиотикам
310
Системы ультразвуковой визуализации высокого класса приобретены по нацпроекту «Здравоохранение».
22 ноября 2023  16:52
17 поликлиник в Самаре, Тольятти и Сызрани получили новое ультразвуковое оборудование
393
Они не оказывают влияния на вирусные инфекции. Их использование   при лечении ОРВИ нецелесообразно.
22 ноября 2023  15:59
Главный клинический фармаколог региона рассказала об опасности самолечения антибиотиками
386
Модульное здание, где разместится новый фельдшерско-акушерский пункт, уже возведено.
21 ноября 2023  22:36
В новых условиях будут получать медпомощь жители поселка Преображенка Волжского района
555
В регионе на всех этапах совершенствуется оказание медпомощи беременным, роженицам и женщинам после родов.
21 ноября 2023  21:44
В региональном Перинатальном центре обсудили вопросы  оказания акушерско-гинекологической помощи в Самарской области
485
21 ноября 2023  21:35
Врач-педиатр региона: о правилах приема антибиотиков
334
В рамках национального проекта «Демография» ведется активная работа по развитию вспомогательных репродуктивных технологий.
21 ноября 2023  14:36
В Самарской области помогают парам с бесплодием стать родителями
494
20 ноября 2023  20:37
В губернию поступили более 75 тысяч доз вакцины от гриппа
423
Весь список
В центре внимания
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
22 ноября 2023  12:09
В Самаре наградили лауреатов премии «Достояние губернии – 2023»
474
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
22 ноября 2023  10:16
В Самарской области введено временное ограничение для грузовых и маршрутных транспортных средств на участках дорог
1767
По традиции, губернатор встретился с земляками – участниками специальной военной операции.
21 ноября 2023  15:45
Губернатор Дмитрий Азаров проверил качество ремонта социальных объектов города-побратима Снежное
542
Снежная мобилизация в Самаре
21 ноября 2023  13:11
Снежная мобилизация в Самаре продолжается
585
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту (https://samadm.ru/media/news/46021/)
20 ноября 2023  13:38
Профильные службы города усиливают работы по зимнему регламенту
436
Весь список