Армен Бенян вручил награды медицинским психологам Самарского региона

88

Сегодня, 23 ноября на оперативном совещании врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян вручил награды медицинским психологам. Накануне 22 ноября впервые в России отмечался их профессиональный праздник.



«Медицинские психологи вносят неоценимый вклад в достижения соматической медицины. Именно психологическая поддержка является залогом излечения многих состояний, и, оказывая помощь жителям в период пандемии, мы в очередной раз в этом убедились, — отметил руководитель ведомства. — Поздравляю всю плеяду психологов Самарской области с новым профессиональным праздником. Благодарю вас за чуткий труд, желаю крепкого здоровья и непрерывного профессионального совершенствования».



В медучреждениях Самарской области ведут прием 151 медицинский психолог и 42 психолога. 212 будущих специалистов обучаются в СамГМУ по специальности «Клиническая психология».



Сегодня в регионе уделяется особое внимание развитию специализированной службы. Повышается доступность психологической помощи, внедряются новые стандарты работы с отдельными группами пациентов. В поликлиниках открываются кабинеты медико-психологического консультирования, где получают необходимую помощь люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины, а также военнослужащие и их близкие.

