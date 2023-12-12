Армен Бенян:  противоэпидемические меры помогут снизить риски распространения вирусных инфекций 

99

В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции. На этой неделе в прививочные пункты дополнительно будут поставлены более 79 000 доз вакцины от гриппа «Гриппол Квадривалент». Она предназначена для профилактики гриппа у детей, начиная с 6 месяцев, подростков и взрослых до 60 лет.



«Прививки от гриппа сделали свыше 1,4 млн жителей региона. Всех, у кого в начале прививочной кампании были временные медицинские отводы, связанные с обострением хронических заболеваний или наличием симптомов ОРВИ, после консультации с лечащим врачом приглашаем в пункты вакцинации. Иммунизация минимизирует риск развития тяжёлого течения инфекции. У невакцинированных грипп проявляется сердечно-сосудистыми, лёгочными осложнениями, обострениями хронической сосудистой недостаточности, в том числе в виде инсультов и инфарктов. Мы фиксируем снижение частоты этих осложнений в десятки раз у тех, кто сделал прививки», - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.



Чтобы минимизировать риски распространения вирусных инфекций, в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области в медучреждениях дополнительно введены ограничительные меры, в том числе

ограничен допуск посетителей в стационары

продолжает действовать масочный режим для сотрудников и пациентов.



«Вакцинация не обеспечивает 100-процентную защиту от заражения. И после прививки не стоит пренебрегать мерами инфекционной безопасности: важно продолжать защищать дыхательные пути в общественных местах с помощью маски и соблюдать другие противоэпидемические мероприятия. Это же касается и мер защиты от коронавируса. Более 12 тысяч жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19. Мы прививаем группы риска - тех пациентов, у которых инфекция может вызвать серьезные осложнения. Это люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, наше старшее поколение. В прививочных пунктах имеется в наличии вакцина «Конвасэл». Она предназначена для иммунизации взрослого населения», - напомнил Армен Бенян.

Фото: минздрав СО