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Армен Бенян:  противоэпидемические меры помогут снизить риски распространения вирусных инфекций 

12 декабря 2023 14:59
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В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.

В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции. На этой неделе в прививочные пункты дополнительно будут поставлены более 79 000 доз вакцины от гриппа «Гриппол Квадривалент». Она  предназначена для профилактики гриппа у детей, начиная с 6 месяцев, подростков и взрослых до 60 лет. 

«Прививки  от гриппа сделали  свыше 1,4 млн жителей региона.  Всех, у кого в начале прививочной кампании  были временные медицинские отводы, связанные с обострением хронических заболеваний или наличием симптомов ОРВИ,   после консультации с лечащим врачом приглашаем в пункты вакцинации. Иммунизация  минимизирует риск развития тяжёлого течения инфекции.   У невакцинированных  грипп проявляется сердечно-сосудистыми, лёгочными осложнениями, обострениями  хронической сосудистой недостаточности, в том числе в виде  инсультов и инфарктов. Мы фиксируем  снижение частоты этих осложнений в десятки раз у тех, кто сделал прививки»,  - рассказал врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян. 

Чтобы минимизировать   риски распространения вирусных инфекций, в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача по Самарской области в медучреждениях дополнительно введены  ограничительные  меры, в том числе 
ограничен допуск посетителей в стационары 
продолжает действовать масочный режим для сотрудников и пациентов.

«Вакцинация не обеспечивает 100-процентную защиту от заражения.   И после прививки не стоит пренебрегать мерами инфекционной безопасности:   важно  продолжать защищать дыхательные пути  в общественных местах с помощью маски  и соблюдать другие противоэпидемические  мероприятия. Это же касается и мер защиты от коронавируса. Более 12 тысяч жителей региона прошли вакцинацию от COVID-19. Мы прививаем группы риска -  тех пациентов,  у которых инфекция может вызвать серьезные осложнения.   Это люди   с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной  систем, органов дыхания, наше старшее поколение. В прививочных пунктах имеется в наличии вакцина «Конвасэл». Она предназначена  для иммунизации взрослого населения», - напомнил Армен Бенян.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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