9 и 10 ноября в Самарской области пройдут мероприятия по вакцинации в общественных местах. Сделать прививку можно будет с соблюдением всех необходимых требований в развёрнутых мобильных пунктах.
Процедуру могут сделать все желающие. Медицинские бригады будут работать в торговых центрах, домах культуры, отделениях больниц и других местах.
Кроме того, пациентам из группы риска можно пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции и COVID-19.
Перед проведением вакцинации будет организована консультация врача.
Работа мобильных пунктов будет осуществляться по графику:
В Самаре:
ТЦ Мега 9 ноября с 12:00 до 15:00
(24 км Московское шоссе, 5)
ТЦ На птичке 9 и 10 ноября с 10:00 до 15:00
(ул. Ново – Вокзальная 2А)
Губернский рынок 9 и 10 ноября с 10:00 до 15:00
(ул. Агибалова, 19)
ЦДТ Металлург 9 и 10 ноября с 10:00 до 13:00
(Гвардейская, 14)
ЖСК № 267 9 и 10 ноября с 12:00 до 16:00
(пр. Кирова, 293)
ТЦ Парк Хаус 9 и 10 ноября с 10:00 до 14:00
(ул. Московское шоссе, 81А)
В Тольятти:
ООО Вкусная история 9 ноября с 9:00 до 11:00
(ул. Гидростроевская, 21)
ООО МедГард 10 ноября с 9:00 до 11:00
(ул. Фрунзе, 10Б)
ТРК Русь на Волге 9 и 10 ноября с 12:00 до 17:00
(ул. Революционная, 52А).
В Новокуйбышевске:
ТЦ "Центральный" 9 и 10 ноября 10:00 до 13:00
(ул. Дзержинского, 13)
В Чапаевске:
ТЦ Клеопатра 9 и 10 ноября с 10:00 до 16:00.
(ул. Черняховского, 20а)
В Сызрани:
ТЦ Мираж 9 и 10 ноября с 9:00 до 13:00
(ул. Образцовская, 97)
В Октябрьске:
Рынок 9 и 10 ноября с 10:00 до 12:00.
(ул. Мира, 167)
В Отрадном:
ТЦ Гранит 9 и 10 ноября с 10:00 до 14:00
(Ул. Сабирзянова 21/1)
Привиться можно будет и в медучреждениях. Информацию о графике работы стационарных пунктов вакцинации можно уточнить на сайте регионального минздрава https://clck.ru/35gxW7.
Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов