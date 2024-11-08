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9 и 10 ноября в Самарской области пройдут мероприятия по вакцинации в общественных местах. Сделать прививку можно будет с соблюдением всех необходимых требований в развёрнутых мобильных пунктах.



Процедуру могут сделать все желающие. Медицинские бригады будут работать в торговых центрах, домах культуры, отделениях больниц и других местах.



Кроме того, пациентам из группы риска можно пройти иммунизацию от пневмококковой инфекции и COVID-19.



‍ Перед проведением вакцинации будет организована консультация врача.



Работа мобильных пунктов будет осуществляться по графику:



В Самаре:

ТЦ Мега 9 ноября с 12:00 до 15:00

(24 км Московское шоссе, 5)

ТЦ На птичке 9 и 10 ноября с 10:00 до 15:00

(ул. Ново – Вокзальная 2А)

Губернский рынок 9 и 10 ноября с 10:00 до 15:00

(ул. Агибалова, 19)

ЦДТ Металлург 9 и 10 ноября с 10:00 до 13:00

(Гвардейская, 14)

ЖСК № 267 9 и 10 ноября с 12:00 до 16:00

(пр. Кирова, 293)

ТЦ Парк Хаус 9 и 10 ноября с 10:00 до 14:00

(ул. Московское шоссе, 81А)



В Тольятти:

ООО Вкусная история 9 ноября с 9:00 до 11:00

(ул. Гидростроевская, 21)

ООО МедГард 10 ноября с 9:00 до 11:00

(ул. Фрунзе, 10Б)

ТРК Русь на Волге 9 и 10 ноября с 12:00 до 17:00

(ул. Революционная, 52А).



В Новокуйбышевске:

ТЦ "Центральный" 9 и 10 ноября 10:00 до 13:00

(ул. Дзержинского, 13)



В Чапаевске:

ТЦ Клеопатра 9 и 10 ноября с 10:00 до 16:00.

(ул. Черняховского, 20а)



В Сызрани:

ТЦ Мираж 9 и 10 ноября с 9:00 до 13:00

(ул. Образцовская, 97)



В Октябрьске:

Рынок 9 и 10 ноября с 10:00 до 12:00.

(ул. Мира, 167)



В Отрадном:

ТЦ Гранит 9 и 10 ноября с 10:00 до 14:00

(Ул. Сабирзянова 21/1)



Привиться можно будет и в медучреждениях. Информацию о графике работы стационарных пунктов вакцинации можно уточнить на сайте регионального минздрава https://clck.ru/35gxW7.

Фото: минздрав СО/Алексей Коновалов