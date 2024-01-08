Житель Камышлинского района угрожал убийством своей знакомой

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В октябре прошлого года участковый Камышлинского района при обходе своего административного участка посетил 42-летнюю жительницу села Старое Ермаково. Проводя профилактическую беседу полицейский у женщины заметил телесные повреждения и расспросил ее. В ходе опроса она пояснила, что за несколько дней до его визита распивала спиртные напитки дома у своего знакомого и пострадала во время застолья. Ей удалось убежать, в полицию и в больницу она не обращалась.

Участковый уполномоченный полиции убедил женщину подать заявление о привлечении злоумышленника к ответственности и пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Экспертами установлено, что здоровью потерпевшей был причинен легкий вред здоровью. Сотрудник полиции задержал 46-летнего местного жителя, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за аналогичные преступления, и доставил в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Задержанный вину свою признал и пояснил, что в ходе словесного конфликта со знакомой не смог сдержать эмоции, так как находился в состоянии алкогольного опьянения: нанес удар ножом в руку и высказал в ее адрес угрозы убийством. В содеянном раскаялся, выразил готовность сотрудничать с дознанием, принес извинения потерпевшей.

Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции продолжают устанавливать все события произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО